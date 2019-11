Hyundai Sonata thế hệ mới bán ra từ 564 triệu đồng tại Mỹ

Mẫu xe Hyundai Sonata 2020 phiên bản SEL tiêu chuẩn sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.5L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 191 mã lực và sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp (8AT). Các trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm: hỗ trợ tránh va chạm phía trước - Forward Collision Avoidance Assist (FCA), hỗ trợ giữ làn đường Lane Keeping Assist (LKA), hỗ trợ theo làn đường, cảnh báo va chạm phía trước Forward Collision Warning (FCW), cảnh báo tài xế mất tập trung Driver Attetion Warning (DAW), đèn pha LED tự động và kiểm soát hành trình thích ứng. Với gói nâng cấp trị gía 1.200 USD, hãng xe ôtô Hyundai sẽ bổ sung các tính năng hữu ích trên Sonata All-New như: đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số 12,3 inch, sạc điện thoại không dây và gương chiếu hậu làm mờ tự động. Bên cạnh đó, gói trang bị Premium trị giá 1.850 USD đi kèm với dàn âm thanh nổi 12 loa Bose và vô lăng bọc da. Ở phiên bản Hyundai Sonata Sonata SEL Plus xe sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.6L tăng áp cho công suất tối đa 180 mã lực. Tùy chọn có sẵn bao gồm gói Tech Package trị giá 2.750 USD bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, đèn LED chiếu sáng nội thất, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,25 inch, và 12 loa Bose. Chưa hết, gói này còn đi kèm với gói hỗ trợ lái trên đường cao tốc. Hyundai cũng cung cấp nhiều trang bị khác như đèn pha LED kiểu ma trận, hàng ghế trước thông gió, ghế lái và gương bên ngoài nhớ vị trí, màn hình hiển thị màu sắc và bảng điều khiển bọc giả da cao cấp. Ngoài ra, Sonata còn bao gồm các tính năng an toàn bổ sung bao gồm: cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau, màn hình quan sát xung quanh, hỗ trợ đỗ xe từ xa, màn hình quan sát điểm mù và tránh va chạm đỗ xe phía sau. So với thế hệ thứ 7 trước đó khá nhạt nhòa, Sonata thế hệ thứ 8 hoàn toàn mới đã hoàn toàn “lột xác” với thiết kế táo bạo hơn theo phong cách sedan coupe 4 cửa. Ngoài ra, nó cũng đã gây được cảm xúc mạnh mẽ tương tự như thế hệ thứ 6 ra đời vào năm 2009 vốn nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ giới chuyên môn. Ngoài đột phá về thiết kế, Sonata cũng sở hữu nhiều công nghệ hàng đầu phân khúc D như: hệ thống khóa kỹ thuật số dựa trên điện thoại thông minh, thông qua ứng dụng điện thoại thông minh, các chủ xe có thể dùng nó để mở khóa và khởi động xe, nhiều chức năng được hỗ trợ tương tự như chìa khóa kỹ thuật số ‘’Digital Key’’ của BMW.Giá xe Hyundai Sonata 2020 sẽ từ 24.330 USD (tương đương khoảng 564 triệu đồng) tại thị trường Bắc Mỹ cho phiên bản SE tiêu chuẩn, trong khi đó phiên bản hàng đầu Limited có giá lên tới 34.230 USD (tương đương khoảng 752 triệu đồng) ngang bằng với Toyota Camry.

Video: Chi tiết Hyundai Sonata thế hệ mới.