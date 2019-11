"Soi" Hyundai Sonata 2020 N-Line bản tăng áp 275 mã lực

Nguồn tin từ CNET cho biết hãng xe Hàn đang chuẩn bị cho màn ra mắt của bản Hyundai Sonata N-Line mới đầy mạnh mẽ. Phiên bản này hứa hẹn sẽ sở hữu khối động cơ tăng áp 2.5L. Nhờ đó, công suất xe đạt được có thể lên mức 275 mã lực. Về hộp số, vẫn chưa có thông tin nào chính xác. Tuy nhiên, nhiều tin đồn cho rằng Hyundai Sonata N-Line có thể sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp. So với thế hệ thứ 7 trước đó khá nhạt nhòa, Hyundai Sonata thế hệ thứ 8 hoàn toàn mới đã hoàn toàn “lột xác” với thiết kế táo bạo hơn theo phong cách sedan coupe 4 cửa. Có thể nói, Sonata mới đã gây được cảm xúc mạnh mẽ tương tự như thế hệ thứ 6 ra đời vào năm 2009 vốn nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ giới chuyên môn. Ngoài đột phá về thiết kế, Sonata cũng sở hữu nhiều công nghệ hàng đầu phân khúc D như: hệ thống khóa kỹ thuật số dựa trên điện thoại thông minh, thông qua ứng dụng điện thoại thông minh, các chủ xe có thể dùng nó để mở khóa và khởi động xe, nhiều chức năng được hỗ trợ tương tự như chìa khóa kỹ thuật số ‘’Digital Key’’ của BMW. Hyundai Sonata phiên bản SEL tiêu chuẩn sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.5L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 191 mã lực và sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp (8AT). Trong khi đó, bản Sonata SEL Plus dùng động cơ 1.6L tăng áp cho công suất tối đa 180 mã lực. Hyundai cũng cung cấp nhiều trang bị khác như đèn pha LED kiểu ma trận, hàng ghế trước thông gió, ghế lái và gương bên ngoài nhớ vị trí, màn hình hiển thị màu sắc và bảng điều khiển bọc giả da cao cấp. Ngoài ra, Sonata còn bao gồm các tính năng an toàn bổ sung bao gồm: cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau, màn hình quan sát xung quanh, hỗ trợ đỗ xe từ xa, màn hình quan sát điểm mù và tránh va chạm đỗ xe phía sau. Video: Chi tiết Hyundai Sonata 2020 mới.

