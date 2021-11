Cận cảnh BMW S 1000 R 2021 mới, từ 669 triệu đồng Việt Nam

BMW S 1000 R hoàn toàn mới thuộc phân khúc Roadster với đặc tính thu gọn, linh hoạt và mang hiệu suất mạnh mẽ của xe thể thao. Ở thế hệ thứ hai này, BMW Motorrad đã nâng cấp S 1000 R lên một tầm cao mới ở mọi khía cạnh từ khung sườn mới, công nghệ tiên tiến cho tới diện mạo hiện đại như một mẫu xe đến từ tương lai, thiết kế của BMW S 1000 R được xem là chuẩn mực trong phân khúc xe Roadster. Thiết kế góc cạnh, thể thao và năng động là những ấn tượng đầu tiên khi chiêm ngưỡng BMW S 1000 R 2021 mới. Giống như mẫu xe tiền nhiệm, S 1000 R hoàn toàn mới thừa hưởng nhiều chi tiết kỹ thuật từ đàn anh S 1000 RR với phần đầu xe thấp và đuôi xe vuốt cao giúp tối ưu tính khí động học và tạo điểm nhấn linh hoạt, khác biệt cho xe. Cụm đèn pha mới nhỏ gọn hơn, mặt trước ngắn hơn thay thế cho thiết kế bất đối xứng ở thế hệ trước giúp S 1000 R hầm hố và “cơ bắp” hơn đáng kể. Hệ thống đèn được trang bị “Full LED” gồm đèn pha LED góc cạnh kết hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày (Daytime Riding Light). Đèn xi nhan và đèn hậu tích hợp “2 trong 1” được trang bị công nghệ LED. Màn hình màu TFT 6.5" cũng được trang bị trên S 1000 R 2021 được đặt ở vị trí dễ nhìn cùng kích thước lớn hiển thị rõ nét ngay cả ở điều kiện ánh sáng yếu. Giống như nhiều mẫu xe hiện nay của BMW Motorrad, S 1000 R hoàn toàn mới có kết nối bluetooth với điện thọai thông minh bằng công nghệ Connectivity, dẫn đường ngay trên màn hình... Công nghệ chiếu sáng theo góc cua (Adaptive Cornering Light) vốn chỉ xuất hiện trong gói trang bị Headlight Pro của các dòng xe đua thể thao cao cấp giờ đây đã được trang bị trên S 1000 R hoàn toàn mới, bổ trợ cho đèn LED bên trong đèn pha giúp mở rộng phần chiếu sáng khi vào cua, an toàn hơn khi lái xe ban đêm. Thừa hưởng khung sườn Flex Frame cao cấp nhất từ BMW Motorrad nên S1000 R hoàn toàn mới nhẹ hơn 1,3 kg so với bản tiền nhiệm, sử dụng khối động cơ như 1 phần chịu lực giúp xe cứng cáp, linh động hơn, giúp cải thiện cảm giác lái và mang đến sự tự tin để “làm chủ” chiếc xe. Một điểm nhấn đặc biệt chính là toàn bộ S 1000 R hoàn toàn mới được trang bị sên siêu bền M Endurance không mài mòn, không giãn sên và không cần phải sử dụng dung dịch xịt sên, nhờ vào vật liệu Ta-C (Kim cương công nghiệp) DLC (Diamond Like Coating) cao cấp. Bên cạnh đó, S 1000 R phiên bản M Package còn được trang bị gói M Sport cao cấp gồm ống xả Akrapovic danh tiếng mang đến âm thanh đầy uy lực, mâm hợp kim nhôm M, yên M, ắc quy siêu nhẹ M và chìa khoá thông minh Keyless Ride mang đến trải nghiệm hiệu suất vượt trội cho BMW S 1000 R hoàn toàn mới. Trên nền tảng động cơ của siêu môtô S 1000 RR, khối động cơ 4 xy lanh thẳng hàng dung tích 999 cc của S 1000 R 2021i được tinh chỉnh để mang tới công suất cực đại 165hp tại 11.000 RPM, mô men xoắn 114 Nm tại 9.250 RPM giúp xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,2 giây. Hệ truyền động mới nhẹ hơn 5kg so với trước, động cơ được tối ưu hóa công suất tua giữa cũng như tỉ số truyền tại số 4 - 5 - 6. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống trượt DTC, khởi hành ngang dốc Hill Start Control, hệ thống chống bó cứng phanh trong cua ABS Pro cùng 4 chế độ lái Rain, Road, Dynamic và Dynamic Pro phù hợp với nhiều điều kiện mặt đường, cùng hàng loạt hỗ trợ an toàn như Phanh động cơ (Engine Brake), kiểm soát bốc đầu (Power Wheelie) và hỗ trợ phanh khẩn cấp DBC (Dynamic Brake Control). Lần đầu tiên hệ thống kiểm soát phanh động cơ (MSR) được trang bị trên S 1000 R 2021. Với trọng lượng ướt chỉ 199 kg nhẹ hơn phiên bản tiền nhiệm 6,5 kg và thậm chí phiên bản M Package có trọng lượng dừng ở mức 194 kg, S 1000 R hoàn toàn mới được xem là chiếc Roadster nhẹ nhất phân khúc hiện nay. Trọng lượng nhẹ không chỉ giúp S 1000 R hoàn toàn mới linh hoạt mà còn tối ưu công suất và gia tăng khả năng kiểm soát xe cho người điều khiển.Giá xe BMW S 1000 R 2021 mới tại Việt Nam đã bao gồm thuế VAT từ 669 triệu đồng cho phiên bản Race, 759 triệu đồng cho phiên bản M Package. Các mẫu xe đều được áp dụng chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn số km. Mẫu xe này được nhập khẩu từ Đức và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Video: Trên tay BMW S 1000 R 2021 mới tại Việt Nam.

