Cận cảnh Honda CBR1000RR-R SP hơn 1 tỷ đồng tại Hà Nội

Siêu môtô Honda CBR1000RR-R là mẫu superbike đầu tiên được nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam đưa về. Xe được bán ra với 2 phiên bản CBR1000RR-R Fireblade và CBR1000RR-R Fireblade SP. Trong bài viết này là phiên bản Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2020 mới (CBR1000RR-R SP), phiên bản cao cấp nhất mới xuất hiện tại đại lý chính hãng tại Hà Nội. Là một trong những mẫu xe được định vị dẫn đầu không chỉ trong dòng sản phẩm CBR, siêu môtô Honda CBR1000RR-R Fireblade mới mang phong cách thiết kế đặc trưng với sự phô diễn sức mạnh trong từng chi tiết. Về tổng thể, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 2.100 x 745 x 1.140 (mm), chiều dài cơ sở 1.445 mm. Các thông số tương ứng của S 1000 RR là 2.073 x 848 x 1.151 (mm), chiều dài cơ sở đạt 1.441 mm. Thiết kế của Honda CRB1000RR-R SP 2020 mới sở hữu diện mạo hầm hố hơn hẳn CBR1000RR thế hệ cũ từng bán ra tại Việt Nam. Phần đầu xe dữ dằn với cụm đèn LED được vuốt xéo lên, bên trong là 4 thấu kính chia đều cho 2 bên. Ở giữa cụm đèn là hốc hút gió cỡ lớn - thiết kế quen thuộc trên những dòng siêu môtô đình đám. Được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua MotoGP RC213V, thân xe của Honda CBR1000RR-R SP 2020 sở hữu nhiều đường gân dập nổi và khe gió. Đáng chú ý nhất là hệ thống cánh gió bên tương tự các mẫu xe đua MotoGP. Ngoài việc giúp chiếc superbike trông thể thao hơn, các chi tiết này còn cải thiện khả năng khí động học nhằm tạo nên lợi thế lớn cho các tay lái khi vận hành ở tốc độ cao. Honda CBR1000RR-R Fireblade SP mới được trang bị bảng đồng hồ TFT kích thước 5 inch, cho phép người lái có thể tùy biến hoàn toàn thông qua 4 phím bấm chức năng nằm ở cùm công tắc bên trái. Tương tự những mẫu xe môtô thế hệ mới ra mắt trong thời gian gần đây, CBR1000RR-R SP sử dụng chìa khóa thông minh với nút kích hoạt được Honda giấu ở phía dưới bên trái của bảng đồng hồ. Ngoài ra còn chìa khoá định vị đi kèm (Smartkey), nhưng chủ yếu chỉ sử dụng khi đổ xăng. Mang trong mình nhiều công nghệ của xe đua MotoGP, CBR1000RR-R SP sở hữu tay lái thấp cho tư thế lái chồm nhiều hơn. Bình xăng 16 lít hõm 2 bên tạo điểm tựa để người lái hạ thấp người khi bứt tốc hay ôm cua. Chưa hết, các cùm công tắc cũng được bố trí hướng xuống. Chỉ khi hạ thấp người lúc lái, bạn mới có thể thao tác dễ dàng các nút bấm này. Chiều cao yên của CBR1000RR-R SP đạt mức 830 mm, không gây quá nhiều khó khăn cho người cao khoảng 1,7 m. Dù được nâng thêm 9 mm so với đời cũ, chiều cao yên 824 mm của S 1000 RR 2020 vẫn kém hơn so với "người anh em" CBR1000RR-R. Dù không được đầu tư quá nhiều như phần đầu xe, đuôi xe vẫn có điểm nhấn riêng với cụm đèn hậu được tách riêng 2 phần dạng Led. Trên thế hệ CBR1000RR trước đây, cụm đèn hậu được tạo hình khá đơn điệu. CBR1000RR-R SP sử dụng hệ thống giảm xóc điều khiển điện hoàn toàn đến từ Ohlins. Xe đi kèm kẹp phanh Brembo M50 Stylema ở phía trước. Đây cũng là điểm khác biệt giữa bản SP và bản tiêu chuẩn. CBR1000RR-R tiêu chuẩn chỉ được trang bị giảm xóc Showa kèm kẹp phanh trước Nissin. Phía sau xe được trang bị hệ thống treo điều khiển điện do Ohlins sản xuất. Cả phuộc trước và sau đều có thể tùy chỉnh độ cứng lò xo và độ hồi của giảm chấn theo nhiều mức. Bộ mâm theo xe có kích thước 17 inch, cỡ lốp trước và sau lần lượt là 120/70 và 200/55. Sự thay đổi thông số của hệ thống khung sườn mang lại khả năng điều khiển một cách chính xác ở tốc độ cao với sự ổn định khi tăng tốc và phanh gấp như trên những chiếc xe đua chuyên nghiệp. Pô xe titan phối hợp phát triển cùng thương hiệu ống xả danh tiếng Akrapovic với thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, giúp giữ trọng tâm tại trung tâm xe và giảm thiểu ảnh hưởng tới góc nghiêng bên phải của xe. Chữ R thứ 3 trong tên xe có thể hiểu rằng Honda muốn nhấn mạnh chiếc superbike đầu bảng của mình có những công nghệ xe đua. Nổi bật nhất là khối động cơ I4 dung tích 1.000 cc có thông số kết cấu tương tự động cơ trên mẫu xe đua đường phố Honda RC213V-S. Cụ thể, hành trình piston và đường kính xy-lanh lần lượt là 81 mm và 48,5 mm. Một loạt thành phần liên quan đến động cơ cũng được cải tiến có thể kể đến như hệ thống phân phối khí với vấu cam phủ carbon siêu cứng DLC, con đội xupap thiết kế dạng cò mổ mới, thanh truyền Titanium, thân piston được mạ Teflon… Những thay đổi này góp phần tạo ra công suất tối đa lên đến 215 mã lực tại vòng tua 14.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 113 Nm tại vòng tua 12.500 vòng/phút. Chỉ có phiên bản CBR1000RR-R Fireblade SP trong bài viết này mới có chức năng hỗ trợ sang số nhanh 2 chiều Quick-shift Up-Down giúp người lái có thể tăng tốc tốt hơn cũng như chuyển số mượt mà hơn. Hộp số 6 cấp côn tay là trang bị tiêu chuẩn. Danh sách tính năng hỗ trợ và an toàn của Honda CBR1000RR-R SP gồm có tay ga điện tử TBW; 3 chế độ lái với các thay đổi liên quan đến sức mạnh động cơ, phanh động cơ và kiểm soát chống bốc đầu khi đề-pa; hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC có 9 mức tùy chọn; bộ đo lường quán tính IMU 6 hướng của Bosch; hỗ trợ tăng tốc...Giá xe Honda CBR1000RR-R SP 2020 đang được đại lý chính hãng của Honda Việt Nam phân phối là 1,049 tỷ đồng. Với mức giá này, CBR1000RR-R SP sẽ cạnh tranh với BMW S 1000 RR M Performance (1,069 tỷ đồng), Ducati Panigale V4 S (992 triệu đồng). Như vậy, chỉ sau chưa đầy một năm ra mắt ở triển lãm EICMA 2019, Honda CBR1000RR-R SP mới đã được bán ra chính hãng tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là mẫu xe môtô thể thao hấp dẫn nhất dành cho các tín đồ đam mê dòng Super Sort, đặc biệt khi mà các đại lý chính hãng của dòng môtô phân khối lớn Honda ngày càng được mở rộng. Video: Chi tiết siêu môtô Honda CBR1000RR-R tại Việt Nam.

