BYD là một trong ba nhà sản xuất ôtô hàng đầu ở Trung Quốc

Trung Quốc là một trong những thị trường ôtô lớn nhất thế giới và theo dữ liệu của Hiệp hội Xe khách Trung Quốc được công bố gần đây, trong tháng 5 vừa qua nhà sản xuất ôtô điện BYD đã đạt doanh số bán hàng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, củng cố bước tiến của hãng vào hàng ngũ ba nhà sản xuất ôtô hàng đầu tại thị trường tỷ dân. Không chỉ được biết đến là một thương hiệu xe điện, BYD còn là nhà sản xuất pin, được hậu thuẫn bởi Berkshire Hathaway của Warren Buffett. Một số mẫu xe của hãng này đang cạnh tranh với Tesla về mức độ phổ biến. Tính đến thời điểm hiện tại, BYD không chỉ “thống trị” phân khúc xe năng lương mới, bao gồm xe hybrid và xe chạy điện, hãng còn leo lên vị trí là một trong ba thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc về doanh số bán xe ôtô du lịch cỡ nhỏ. Dữ liệu cho thấy, bất chấp các đợt phong toả do làn sóng Covid-19 khiến chuỗi cung ứng và tâm lý người tiêu dùng Trung Quốc bị ảnh hưởng, hãng xe BYD Trung Quốc vẫn bán được 113.768 chiếc ôtô năng lượng mới cho khách hàng nội địa vào tháng 5/2022. Dù ở phân khúc SUV hay ôtô du lịch cỡ nhỏ hơn, xe của BYD đều góp mặt trong top 3 bán chạy nhất tháng. Trong khi đó, những thương hiệu xe điện có tiếng như Tesla, Nio và Xpeng đều không thực hiện được điều đó. Theo số liệu, doanh số này đã đưa BYD lên vị trí thứ hai trong thị trường xe con của Trung Quốc - chỉ sau FAW-Volkswagen, với 150.009 xe được bán ra. FAW-Volkswagen là liên doanh của Tập đoàn Đức tại Trung Quốc, chuyên bán các loại xe mang nhãn hiệu Audi và Volkswagen.Doanh số của BYD đánh dấu mức tăng 159,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi FAW-Volkswagen giảm 10,6% so với tháng 5 năm ngoái. Đứng thứ 3 toàn thị trường Trung Quốc trong tháng 5/2022 là Geely với 73.315 chiếc, giảm 14,5%. Năm ngoái, BYD đứng thứ 13 trên toàn thị trường Trung Quốc về doanh số bán xe du lịch. FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen và SAIC GM là 3 cái tên chiếm ba vị trí đầu bảng. Theo hiệp hội xe du lịch, doanh số bán xe du lịch của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm 11,8% so với một năm trước, trong khi xe chạy bằng năng lượng mới có doanh số tăng 91,2%. Xét 5 tháng đầu năm, FAW-Volkswagen hiện đang đứng đầu về doanh số, tiếp theo là BYD và sau đó là Changan Automobile. Còn trong lĩnh vực xe năng lượng mới, BYD là thương hiệu đứng đầu, tiếp theo là liên doanh của General Motors với Wuling Motors và SAIC Motor. Tesla Trung Quốc đứng thứ ba. Video: Giới thiệu BYD TANG EV 2022 chạy điện mới.

