Hengchi 5 - đối thủ VinFast VF8 và VF9 đang “nhăm nhe” về Việt Nam

Ngày 9/12/2021 là nỗi kinh hoàng của ngành bất động sản Trung Quốc cũng như thị trường chứng khoán nước này khi hãng xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ xếp hạng của tập đoàn xe điện Evergrande xuống mức “vỡ nợ giới hạn - restricted default” do không thể trả lãi kịp 2 lô trái phiếu đáo hạn ngày 6/11 và gia hạn đến 6/12. Tổ chức xếp hạng tín dụng này cho biết, Evergrande đã không có động thái gì về yêu cầu xác nhận các khoản trả lãi trên từ hãng, do đó, Fitch đã kết luận rằng các khoản lãi này vẫn chưa được thanh toán. Theo Hãng tin Bloomberg, đây có thể là khởi đầu cho sự sụp đổ của Evergrande - đế chế bất động sản khổng lồ do tỉ phú Hui Ka Yan xây dựng cách đây 25 năm. Evergrande đang nắm giữ khối nợ hơn 300 tỉ đô la và nếu đế chế này không được Chính phủ Trung Quốc giải cứu, Evergrande chẳng khác gì quả "bom nguyên tử" cho ngành bất động sản, thị trường chứng khoán của đất nước tỷ dân này. Câu chuyên chưa có hồi kết thì bất ngờ, Hengchi - thương hiệu xe Evergrande New Energy Auto, một công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Y tế Evergrande, thuộc Tập đoàn Evergrande đã tung ra 9 chiếc xe điện của mình. Đây là bước ngoặt mà tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 ở Trung Quốc cho rằng sẽ xoay chuyển tình thế nợ nần. Hengchi 5 2023 mới chính là cuộc mở đầu cho xe điện của Evergrande và 1 chút thành quả đã đến khi sau 2 tuần mở bán, Hengchi 5 đã có 37.000 đơn đặt hàng. Giá xe điện Hengchi 5 chỉ từ 179.000 nhân dân tệ, tương đương 24.690 USD (khoảng 610 triệu đồng). Nhẩm tính với số đơn hàng, Evergrande đã có doanh số bán hàng 6,6 tỷ nhân dân tệ, không tồi cho 1 hãng bất động sản chân ướt chân ráo bước vào ngành xe điện Những chiếc xe đến từ Trung Quốc khiến không ít người bất ngờ, ngã ngửa với thiết kế na ná các hãng xe sang như Porsche, Range Rover, Mercedes-Benz hay đôi khi còn sao y bản chính của Honda và Toyota. Với xe điện ôtô Hengchi 5, thiết kế đã trở nên độc lập, nó là một chiếc SUV có 5 chỗ ngồi. Kích thước của nó lần lượt là dài x rộng x cao là 4725x1925x1676 mm và chiều dài cơ sở 2780 mm. Nhìn từ phần đầu xe, Hengchi 5 gây thiện cảm với thiết kế rất thời trang, xe sử dụng đèn pha LED hình chữ Y ngược với 2 phần trên cùng kéo ra đầu xe và xuống hốc gió trước, 2 hốc gió bên hông xe mở rộng, có tích hợp đèn sương mù LED và cùng thanh ngang màu đỏ, tạo điểm nhấn. Hốc gió giữa của Hengchi 5 cũng rất nổi bật. Khác với các hãng xe thể thao hay xe sang dùng công nghệ 3D để mô phỏng cho sinh động lưới tản nhiệt, hãng xe điện Hengchi không trang bị cho chiếc xe điện 5 của mình kiểu lưới tản nhiệt "giả cầy".Hengchi 5 trông đẹp mắt với nhiều chi tiết ngoại thất như chắn bùn rộng, cánh gió mui thể thao Xe có kiểu dáng khí động học mượt mà với tay nắm cửa có thể thu vào bên trong khá tiện lợi như cách mà hãng xe Mercedes-Benz đã lần đầu đưa lên xe sang đầu bảng của mình là S-Class thế hệ mới. Xe còn được trang bị bộ mâm 5 chấu kép mô phỏng 3D rất thời trang được sơn 2 màu tương phản. Nẹp sườn lớn hay chắn bùn sơn đen là điểm nhấn. Vòng ra phía đuôi xe, đèn hậu hình boomerang của xe Hengchi 5 lại gây ấn tượng mạnh. Hengchi 5 có sẵn trong 6 phối màu bao gồm xanh dương, đỏ, xám, đen, trắng, nâu, tất cả phối màu này có thể đi cùng mui màu đen để tạo sự tương phản. Mở cửa bước vào trong khoang lái, bạn dễ tìm thấy sự hiện đại và sành điệu của Hengchi 5 qua 3 màn hình và cửa sổ trời lớn. Trong đó, xe có hai màn hình 10,25 inch cho người lái và hành khách và màn hình giải trí có kích thước 14,6 inch. Cả 3 màn hình này có kết nối 5G và hoạt động trong hệ sinh thái Baidu. Hengchi 5 có vô lăng thể thao với đáy phẳng, trên bảng điều khiển trung tâm chúng ta có thể thấy một đế sạc điện thoại không dây, nút Start/Stop và còn một số nút cứng khác. Cần số nằm sau tay lái giúp nội thất xe Hengchi 5 trông gọn gàng hơn. Đối với một mẫu xe điện như Hengchi 5, nội thất như vậy quá đủ dùng. Nói về hiệu suất, Hengchi 5 có một động cơ điện duy nhất trên cầu trước cho công suất 204 mã lực và 345 Nm ở mô men xoắn cực đại. Đối với khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h của xe Hengchi 5 sẽ mất thời gian 7,8 giây. Vì vậy, nó không có được những lợi ích về hiệu suất mà nhiều người mong đợi từ EV. Mặt khác, Hengchi 5 có pin LFP với công suất 72,8 kWh do CATL sản xuất. Khi sạc đầy pin, Hengchi 5 có thể chạy tới 602 km trong phạm vi CLTC. Hơn nữa, chiếc Hengchi SUV đầu tiên được trang bị hệ thống lái tự động L2 có tên 'Hengchi H-Pilot'. Nó bao gồm hỗ trợ chuyển làn, hệ thống tự đỗ xe cùng nhiều tính năng khác mà người dùng sẽ phải tự mình khám phá. Trong buổi giới thiệu trực tuyến, hãng xe điện Trung Quốc đã tuyên bố rằng Hengchi 5 là chiếc SUV chạy điện tốt nhất với mức giá dưới 300.000 RMB. Có vẻ như cách tiếp thị thô lỗ, quá khích và câu nói này thực sự đáng nghi vấn. Với 300.000 RMB ở Trung Quốc, bạn có thể mua những mẫu xe khác như Volvo C40, XPeng G3i , Weltmeister W6, GAC Aion LX, Marvel R, Mustang Mach-E, BYD Tang EV. Vì vậy, có rất nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ cho mức giá bán của Hengchi 5. Đến đây, nhiều người hoài nghi về con số 37.000 đơn đặt hàng của hãng xe điện này đưa ra liệu có phải là phi thực tế, muốn kích thích sự tò mò và số đông người tiêu dùng chi nhìn vào doanh số bán hàng của hãng đưa ra để chốt đơn. Tuy nhiên, giá xe Hengchi 5 khá rẻ chỉ từ 179.000 nhân dân tệ. Một điểm cộng khác của Hengchi 5 chính là việc khách cọc mua xe chỉ phải để lại tiền "giữ xe" tương đương 3,46 triệu đồng và hãng sẽ hoàn lại tiền đầy đủ cho người mua nếu họ đổi ý trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận chìa khóa. Video: Giới thiệu chi tiết Hengchi 5 EV 2023 tại Trung Quốc.

Ngày 9/12/2021 là nỗi kinh hoàng của ngành bất động sản Trung Quốc cũng như thị trường chứng khoán nước này khi hãng xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ xếp hạng của tập đoàn xe điện Evergrande xuống mức “vỡ nợ giới hạn - restricted default” do không thể trả lãi kịp 2 lô trái phiếu đáo hạn ngày 6/11 và gia hạn đến 6/12. Tổ chức xếp hạng tín dụng này cho biết, Evergrande đã không có động thái gì về yêu cầu xác nhận các khoản trả lãi trên từ hãng, do đó, Fitch đã kết luận rằng các khoản lãi này vẫn chưa được thanh toán. Theo Hãng tin Bloomberg, đây có thể là khởi đầu cho sự sụp đổ của Evergrande - đế chế bất động sản khổng lồ do tỉ phú Hui Ka Yan xây dựng cách đây 25 năm. Evergrande đang nắm giữ khối nợ hơn 300 tỉ đô la và nếu đế chế này không được Chính phủ Trung Quốc giải cứu, Evergrande chẳng khác gì quả "bom nguyên tử" cho ngành bất động sản, thị trường chứng khoán của đất nước tỷ dân này. Câu chuyên chưa có hồi kết thì bất ngờ, Hengchi - thương hiệu xe Evergrande New Energy Auto, một công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Y tế Evergrande, thuộc Tập đoàn Evergrande đã tung ra 9 chiếc xe điện của mình. Đây là bước ngoặt mà tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 ở Trung Quốc cho rằng sẽ xoay chuyển tình thế nợ nần. Hengchi 5 2023 mới chính là cuộc mở đầu cho xe điện của Evergrande và 1 chút thành quả đã đến khi sau 2 tuần mở bán, Hengchi 5 đã có 37.000 đơn đặt hàng. Giá xe điện Hengchi 5 chỉ từ 179.000 nhân dân tệ, tương đương 24.690 USD (khoảng 610 triệu đồng). Nhẩm tính với số đơn hàng, Evergrande đã có doanh số bán hàng 6,6 tỷ nhân dân tệ, không tồi cho 1 hãng bất động sản chân ướt chân ráo bước vào ngành xe điện Những chiếc xe đến từ Trung Quốc khiến không ít người bất ngờ, ngã ngửa với thiết kế na ná các hãng xe sang như Porsche, Range Rover, Mercedes-Benz hay đôi khi còn sao y bản chính của Honda và Toyota. Với xe điện ôtô Hengchi 5, thiết kế đã trở nên độc lập, nó là một chiếc SUV có 5 chỗ ngồi. Kích thước của nó lần lượt là dài x rộng x cao là 4725x1925x1676 mm và chiều dài cơ sở 2780 mm. Nhìn từ phần đầu xe, Hengchi 5 gây thiện cảm với thiết kế rất thời trang, xe sử dụng đèn pha LED hình chữ Y ngược với 2 phần trên cùng kéo ra đầu xe và xuống hốc gió trước, 2 hốc gió bên hông xe mở rộng, có tích hợp đèn sương mù LED và cùng thanh ngang màu đỏ, tạo điểm nhấn. Hốc gió giữa của Hengchi 5 cũng rất nổi bật. Khác với các hãng xe thể thao hay xe sang dùng công nghệ 3D để mô phỏng cho sinh động lưới tản nhiệt, hãng xe điện Hengchi không trang bị cho chiếc xe điện 5 của mình kiểu lưới tản nhiệt "giả cầy".Hengchi 5 trông đẹp mắt với nhiều chi tiết ngoại thất như chắn bùn rộng, cánh gió mui thể thao Xe có kiểu dáng khí động học mượt mà với tay nắm cửa có thể thu vào bên trong khá tiện lợi như cách mà hãng xe Mercedes-Benz đã lần đầu đưa lên xe sang đầu bảng của mình là S-Class thế hệ mới. Xe còn được trang bị bộ mâm 5 chấu kép mô phỏng 3D rất thời trang được sơn 2 màu tương phản. Nẹp sườn lớn hay chắn bùn sơn đen là điểm nhấn. Vòng ra phía đuôi xe, đèn hậu hình boomerang của xe Hengchi 5 lại gây ấn tượng mạnh. Hengchi 5 có sẵn trong 6 phối màu bao gồm xanh dương, đỏ, xám, đen, trắng, nâu, tất cả phối màu này có thể đi cùng mui màu đen để tạo sự tương phản. Mở cửa bước vào trong khoang lái, bạn dễ tìm thấy sự hiện đại và sành điệu của Hengchi 5 qua 3 màn hình và cửa sổ trời lớn. Trong đó, xe có hai màn hình 10,25 inch cho người lái và hành khách và màn hình giải trí có kích thước 14,6 inch. Cả 3 màn hình này có kết nối 5G và hoạt động trong hệ sinh thái Baidu. Hengchi 5 có vô lăng thể thao với đáy phẳng, trên bảng điều khiển trung tâm chúng ta có thể thấy một đế sạc điện thoại không dây, nút Start/Stop và còn một số nút cứng khác. Cần số nằm sau tay lái giúp nội thất xe Hengchi 5 trông gọn gàng hơn. Đối với một mẫu xe điện như Hengchi 5, nội thất như vậy quá đủ dùng. Nói về hiệu suất, Hengchi 5 có một động cơ điện duy nhất trên cầu trước cho công suất 204 mã lực và 345 Nm ở mô men xoắn cực đại. Đối với khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h của xe Hengchi 5 sẽ mất thời gian 7,8 giây. Vì vậy, nó không có được những lợi ích về hiệu suất mà nhiều người mong đợi từ EV. Mặt khác, Hengchi 5 có pin LFP với công suất 72,8 kWh do CATL sản xuất. Khi sạc đầy pin, Hengchi 5 có thể chạy tới 602 km trong phạm vi CLTC. Hơn nữa, chiếc Hengchi SUV đầu tiên được trang bị hệ thống lái tự động L2 có tên 'Hengchi H-Pilot'. Nó bao gồm hỗ trợ chuyển làn, hệ thống tự đỗ xe cùng nhiều tính năng khác mà người dùng sẽ phải tự mình khám phá. Trong buổi giới thiệu trực tuyến, hãng xe điện Trung Quốc đã tuyên bố rằng Hengchi 5 là chiếc SUV chạy điện tốt nhất với mức giá dưới 300.000 RMB. Có vẻ như cách tiếp thị thô lỗ, quá khích và câu nói này thực sự đáng nghi vấn. Với 300.000 RMB ở Trung Quốc, bạn có thể mua những mẫu xe khác như Volvo C40, XPeng G3i , Weltmeister W6, GAC Aion LX, Marvel R, Mustang Mach-E, BYD Tang EV. Vì vậy, có rất nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ cho mức giá bán của Hengchi 5. Đến đây, nhiều người hoài nghi về con số 37.000 đơn đặt hàng của hãng xe điện này đưa ra liệu có phải là phi thực tế, muốn kích thích sự tò mò và số đông người tiêu dùng chi nhìn vào doanh số bán hàng của hãng đưa ra để chốt đơn. Tuy nhiên, giá xe Hengchi 5 khá rẻ chỉ từ 179.000 nhân dân tệ. Một điểm cộng khác của Hengchi 5 chính là việc khách cọc mua xe chỉ phải để lại tiền "giữ xe" tương đương 3,46 triệu đồng và hãng sẽ hoàn lại tiền đầy đủ cho người mua nếu họ đổi ý trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận chìa khóa. Video: Giới thiệu chi tiết Hengchi 5 EV 2023 tại Trung Quốc.