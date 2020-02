Bom tấn Fast & Furious 9 tràn ngập cảnh hành động và xế khủng

Theo sau bước phát hành một đoạn teaser ngắn một vài ngày trước, phần mới nhất của thương hiệu phim bom tấn là Fast & Furious 9 đã chính thức tung ra đoạn trailer quảng cáo đầu tiên vào ngày 31/1 vừa qua. Trong đoạn trailer đã được ra mắt trong sự kiện The Road To F9 Concert & Trailer Drop diễn ra ở Miami đã có sự tham gia của nhiều ngôi sao âm nhạc nổi tiếng như Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna, và Ludacris cùng dàn diễn viên chính của loạt phim đua xe đường phố. Đoạn trailer đầu tiên của “F9: The Fast Saga”, nó có độ dài gần 4 phút, đánh dấu sự quay trở lại của các nhân vật chính quen thuộc cùng một vài gương mặt hoàn toàn mới. Tuy nhiên đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của nhân vật Han, tay đua người Nhật Bản đã chết ở đầu phần 7. Bên cạnh đó, chúng ta còn được thấy nhiều cảnh hành động trên xe một cách phi thường và “phản vật lý” cực kỳ đã mắt. Tuy nhiên, trên khía cạnh những chiếc xe độ điên rồ mới, đáng tiếc là chúng ta chưa thấy gì nhiều ngoài một chiếc Pontiac Fiero trang bị động cơ tên lửa. Tại sự kiện quảng bá cho bộ phim Fast & Furious 9 ở Miami, Florida, Mỹ. Vin Diesel và Sung Kang đã nhắc lại những đóng góp to lớn của tài tử quá cố - Paul Walker trong suốt quá trình làm phim Fast & Furious. Vin Diesel cũng gửi lời cảm ơn đến người đồng nghiệp đã khuất vì đã hướng anh đi theo con đường đúng đắn. Diễn viên xúc động: “Paul Walker chính là người rất quan trọng khiến tôi quyết định làm cha. Diesel đã lấy tên Paul để đặt cho cô con gái thứ ba ra đời năm 2015. Tài tử sinh năm 1967 còn là cha đỡ đầu của Meadow – con gái Paul Walker. Tyrese Gibson và Ludacris cũng xuất hiện trong buổi quảng bá phim. Cả hai là những gương mặt xuất hiện xuyên suốt trong mọi tập phim Fast & Furious. Tyrese Gibson và Ludacris được khán giả yêu thích qua những màn đấu khấu giữa hai nhân vật Roman – Tej gây cười. Diễn viên Nathalie Emmanuel vào vai hacker Ramsey trong series phim nổi tiếng kể từ Fast & Furious 7. Jordana Brewster cũng trở lại với vai Mia trong phần 9 này. Mia là vợ của Brian O'Conner - nhân vật của tài tử quá cố Paul Walker, điều này dấy lên nghi ngờ anh sẽ trở lại nhờ công nghệ. Fast & Furious 9 cũng bổ sung thêm John Cena. Anh vào vai Jakob, em trai của Dominic Toretto và đồng thời cũng là nhân vật phản diện chính trong phim và là cộng sự của cô đào Charlize Theron trong vai Cipher. Fast & Furious 9 được đạo diễn bởi Justin Lin, người đã đạo diễn các phần 3 và 6 của loạt phim đua xe đường phố đình đám này. Phần 9 của bộ phim mang tên - The Fast Saga sẽ chính thức tấn công các rạp chiếu phim trên thế giới vào ngày 22/5/2020. Video: Trailer chính thức đầu tiên của bom tấn "F9: The Fast Saga".

