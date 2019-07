Siêu xe McLaren 720S "khuấy đảo" Fast & Furious Presents

Phần ngoại truyện của series bom tấn Fast & Furious sẽ được trình chiếu vào ngày 2/8 tới đây. Vẫn là màn đấm đá, súng ống và xe cộ, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw hứa hẹn màn trình diễn mãn nhãn của các ngôi sao hành động hàng đầu. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất vẫn chính là màn xuất hiện của những mẫu xe, đặ biệt là siêu xe McLaren 720S. Theo thông tin từ trang IMDB, nhân vật Lawman Luke Hobbs và Deckerd Shaw sẽ cùng phe chiến đấu chống lại kẻ thù từ không gian mạng đe dọa tiêu diệt loài người. Đó chính là Idris Elba siêu thông minh, ngôi sao của loạt phim thám tử Luther. Helen Mirren sẽ xuất hiện trong phần ngoại truyện với vai mẹ của Statham. Trailer của ngoại truyện Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw còn có sự góp mặt của McLaren 720S và loạt xe giống như ngày tận thế. Dù phần lớn cảnh quay được chỉnh sửa trên máy tính, McLaren 720S không cần bất cứ sự tâng bốc hay can thiệp nào. Siêu xe Anh quốc có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 2,7 giây, 0-233 km/h trong 10,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 341 km/h. “Chúng tôi cần xe và súng”, Hobbs nói trong trailer nhận được nhiều bình luận tích cực của fan hâm mộ - bởi đơn giản những series Fast & Furious thường là những màn trình diễn trên những mẫu xe ôtô hàng khủng. Phần ngoại truyện của series Fast & Furious tập trung vào đặc vụ Luke Hobbs (Dwayne Johnson, tức The Rock) và cựu tội phạm Deckard Shaw (Jason Statham). Hai năm sau Fast & Furious 8, bộ đôi bước vào nhiệm vụ ngăn Brixton (Idris Elba) - ác nhân siêu mạnh nhờ công nghệ nâng cấp cơ thể. Hobbs và Shaw vừa hợp tác, vừa không ngừng đấu đá lẫn nhau do mối thù năm xưa. Trong đó, nhân vật phản diện Brixton cưỡi một chiếc xe phân khối lớn Triumph Speed Triple độ màu đen, được nhận diện không chỉ nhờ chữ "Triumph" trên bình xăng, mà còn từ thiết kế bộ khung đặc trưng. Tuy nhiên, thay cho đèn pha nguyên bản là hai dải đèn LED ấn tượng. Video: Xem chi tiết siêu xe McLaren 720S mới.

