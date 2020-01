Nissan 370Z của Paul Walker trong Fast & Furious tới 2,4 tỷ đồng

Và đó chính là chiếc Nissan 370Z đời 2009, được “chốt hạ” với mức giá lên tới 105.600 USD (2,45 tỷ đồng) tại phiên đấu giá Barrett-Jackson Scottsdale 2020 mới đây. Trong lần xuất hiện trên phim, chiếc xe đã khoác lên mình 1 bộ body kit khác với bộ mâm sơn đen, nắp ca-pô carbon và được điều khiển bởi nữ diễn viên Gal Gadot. Ngoài ra, phiên bản Fast Five của Nissan 370Z cũng được chế tạo để trông giống như đang sở hữu 1 bộ Turbo khi xuất hiện với một bộ làm mát “giả” đặt phía sau cản trước và nhiều chai NOS đặt phía sau ghế ngồi. Nghe có vẻ hơi thất vọng nhưng đó là cách đoàn làm phim tạo ra một chiếc xe của điện ảnh. Về mặt máy móc, chiếc coupe Nissan 370Z của Paul Walker vẫn giữ nguyên những gì nguyên bản với động cơ V6 3,7 lít hút khí tự nhiên sản sinh công suất 332 mã lực và kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Trong khoang cabin bên cạnh đó vẫn là cụm vô lăng độ với khả năng tháo rời như trên phim nhưng với bộ ghế đua chính hiệu đã được thay thế. Tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người, chiếc Nissan 370Z này có thể không đáng giá tới 100 nghìn USD hoặc đây có thể là một món hời để sở hữu một chiếc xe không chỉ từng xuất hiện trên phim Fast and Furious mà còn được cầm lái bởi ngôi sao điện ảnh hạng A. Quay trở lại năm 2015, một trong những chiếc MK4 Supra với lớp sơn cam biểu tượng, được sử dụng bởi Paul Walker trong phim cũng từng được “xuống tiền” tại 1 buổi đấu giá với con số lên tới 185.000 USD (4,29 tỷ đồng). Chiếc này được trang bị động cơ 6 xy-lanh 3.0 lít hút khí tự nhiên thay vì khối máy Turbo. Do đó, giá bán của chiếc MK4 Supra này được đội lên đáng kể, đặc biệt là khi chiếc này vẫn còn rất nguyên vẹn.

