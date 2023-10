Bóc giá loạt ôtô gầm cao ra mắt thị trường Việt tháng 10/2023

Toyota Innova Cross 2023

Trong loạt ôtô mới về Việt Nam tháng 10/2023, mẫu MPV lai SUV Innova Cross 2023 sắp vào ngày 12/10 tới được mong đợi nhất. Theo nhà phân phối cho hay, Toyota Innova Cross 2023 mới là mẫu xe đa dụng cỡ trung được hãng xe Nhật Bản phát triển dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là những người trẻ. Theo thông tin từ một số đại lý, Toyota Innova Cross 2023 sẽ phân phối tại Việt Nam theo hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản, trong đó có một bản dùng động cơ hybrid. Toyota vẫn sẽ bán song song cả bản số sàn dưới dạng lắp ráp trong nước. Chưa rõ khi Toyota Innova Cross 2023 về Việt Nam xe sẽ dùng động cơ gì. Tại thị trường Indonesia, Innova Cross có 2 tùy chọn động cơ là bản xăng và hybrid. Đầu tiên là máy xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L công suất 152 mã lực và mô-men xoắn 187 Nm. Động cơ này kết hợp với một mô tơ điện 113 mã lực/ 206 Nm và cụm pin Ni-MH. Như vậy, phiên bản hybrid có tổng công suất 186 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 5 lít/100 km. Về nội thất, mẫu xe này sẽ có 2 cấu hình là 6 chỗ và 7 chỗ ngồi với hàng loạt các tiện ích như: cụm đồng hồ điện tử 7 inch (bản hybrid), màn hình giải trí 101, inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động… Toyota Innova Cross 2023 cũng sẽ sở hữu nhiều trang bị an toàn như: cửa sổ trời, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, động cơ và hộp số mới. Giá xe dự kiến sẽ nằm trong khoảng trên 900 triệu đến 1,1 tỷ đồng Honda CR-V 2023

Theo thông tin từ các tư vấn bán hàng, ngày 25/10 tới, Honda Việt Nam sẽ chính thức trình làng mẫu xe gầm cao cỡ C là CR-V thế hệ mới. Theo đó, xe sẽ được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, trong đó 3 bản máy xăng (7 chỗ) sẽ được lắp ráp trong nước, còn 1 biến thể hybrid (5 chỗ) sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mới đây, mẫu xe này cũng đã bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố tại Việt Nam. Dự kiến, Honda CR-V 2023 sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 1.5L tăng áp cho công suất 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm, đi kèm hộp số vẫn loại CVT, tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Thứ hai là hệ truyền động Hybrid với động cơ xăng 2.0 kết hợp với hai mô tơ điện được cung cấp năng lương thông qua pin lithium-ion, cho công suất tối đa 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp e-CVT riêng cho hệ thống này. Ở thế hệ mới, kích thước của xe được gia tăng nên khoang nội thất của xe cũng sẽ rộng rãi và thoải mái hơn. Nhiều khả năng, Honda CR-V 2023 tại Việt Nam sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình thông tin giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây Tính năng điều khiển bằng giọng nói, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type A/Type C và điều hòa tự động 2 vùng. Về trang bị an toàn, Honda CR-V thế hệ 6 sẽ được nâng cấp gói an toàn chủ động Honda Sensing, giúp người lái an tâm hơn. Xe sẽ có những tính năng như: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS.... Hiện tại, Honda CR-V vẫn đang được phân phối với 3 phiên bản cùng giá bán dao động từ 998 triệu – 1,118 tỷ đồng. Chưa rõ khi về nước mức giá xe Honda CR-V 2024 mới sẽ chào bán bao nhiêu, nhưng dự kiến đắt hơn bản cũ. MG HS 2023

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, MG HS 2023 nhập khẩu Thái Lan sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10 này. Trước đó, mẫu xe này từng nhiều lần lỡ hẹn với khách hàng Việt khi được ấn định ra mắt hồi tháng 7. Nhiều khả năng MG HS sẽ được phân phối với hai phiên bản là Trophy và Sport cùng giá dự kiến lần lượt là 750 triệu đồng và 900 triệu đồng. Mức giá này được cho là khá cạnh tranh với Mazda CX-5 trong phân khúc SUV cỡ C. Là bản facelift nên HS mới giữ nguyên kiểu dáng so với bản cũ đã bán ở Việt Nam. Xe chỉ tinh chỉnh và bổ sung thêm một số chi tiết cho phù hợp hơn. Nội thất không có quá nhiều đổi mới. Xe được trang bị ô-lăng 3 chấu quen thuộc, ghế ngồi kiểu thể thao, màn hình điện tử sau vô-lăng, màn hình 10 inch cảm ứng trung tâm, phanh đỗ điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh... Chưa rõ khi về Việt Nam xe sẽ được trang bị động cơ gì. Tại thị trường Thái Lan, MG HS mới có 2 tùy chọn động cơ gồm máy xăng và hybrid. Động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất 162 mã lực, mô-men xoắn cực đại 249 Nm. Hệ truyền động plug-in hybrid cho tổng công suất 284 mã lực, mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Cả 2 phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 7 cấp. Video: Toyota Innova 2023 chuẩn bị 12/10 về Việt Nam.

