Top 5 xe gầm cao cỡ B bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2023

Toyota Corolla Cross

Kết thúc tháng 7/2023, Toyota Corolla Cross ghi nhận doanh số đạt 1.125 xe, tăng tới 88% so với tháng trước (600 chiếc). Kết quả này giúp Corolla Cross “chễm trệ” ở vị trí đầu bảng trong phân khúc CUV cỡ B tại Việt Nam và xếp thứ 6 trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Tổng cộng 7 tháng đầu năm, Toyota Corolla Cross bán được 7.466 chiếc. Corolla Cross là mẫu xe được đánh giá cao về thiết kế. Xe sở hữu phong cách trẻ trung hiện đại nhưng vẫn mang đến cảm giác chắc chắn đậm chất Toyota. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Corolla Cross là 2 tuỳ chọn động cơ: Động cơ xăng 1.8L cho công suất tối đa 138 mã lực, mô men xoắn tối đa 172 Nm. Động cơ hybrid kết hợp động cơ xăng 1.8L 2ZR-FE 4 xy lanh thẳng hàng công suất cực đại 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 172Nm tại 4.000 vòng/phút và động cơ điện công suất tối đa 53 mã lực, mô men xoắn tối đa 163Nm. Cả hai tuỳ chọn động cơ trên đều đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Kia Seltos

Xếp ở vị trí thứ 2 trong phân khúc xe gầm cao cỡ B là Kia Seltos với doanh số đạt 905 xe, tăng 11% so với tháng 6 (803 chiếc). Kết quả này cũng giúp mẫu xe Hàn Quốc dừng chân ở vị trí thứ 9 trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Tổng cộng trong 7 tháng đầu năm 2023, Seltos bán ra được 4.436 xe. Kia Seltos có doanh số tăng mạnh so với tháng 6 là do được Thaco điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất, giảm 50 - 70 triệu đồng (tùy phiên bản). Hiện mẫu xe này đang được phân phối với 7 phiên bản, với 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ 1.6L Kappa MPI đi cùng hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất tối đa 128 mã lực và mô men xoắn đạt 157 Nm. Thứ hai là động cơ 1.4 T-GDI cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp kết hợp, cho sức mạnh 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Đi kèm với đó là 3 chế độ lái, mang đến cảm giác vận hành ấn tượng. Hyundai Creta

Theo số liệu được công bố bởi Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, kết thúc tháng 7 vừa qua, Hyundai Creta đạt doanh số 551 xe, giảm gần 16% so với tháng 6. Kết quả này giúp Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 3 trong phân khúc xe gầm cao cỡ B. Lũy kế doanh số 7 tháng đầu năm 2023, mẫu xe đến từ Hàn Quốc đạt 4.988 xe được bàn giao đến tay khách hàng. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Creta là khối động cơ 1.5L, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe sở hữu hàng loạt tính năng hỗ trợ lái an toàn tiên tiến như: ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ tránh va chạm với người đi bộ, tránh va chạm phía sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và 6 túi khí… Honda HR-V

Kết thúc tháng 7, mẫu xe CUV cỡ B nhà Honda ghi nhận doanh số có phần ảm đạm với 273 xe, xếp thứ 4 trong phân khúc. Ra mắt Việt Nam từ năm 2018 nhưng doanh số bán hàng của HR-V chưa thực sự ấn tượng. Lý do chính là giá bán của HR-V quá cao so với các đối thủ. Năm 2022 vừa qua, Honda HR-V tiếp tục ra mắt thế hệ mới với diện mạo được “lột xác” nhưng doanh số vẫn chưa thực sự bứt phá, giá cả vẫn là rào cản giữa mẫu xe này và khách hàng.. Các phiên bản đều được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo, sản sinh công suất cực đại 174 mã lực và mô men xoắn cực đại 240 Nm. Mazda CX-3

Trong tháng 7 vừa qua, Mazda CX-3 có doanh số đạt 112 xe, cộng dồn 7 tháng đầu năm 2023, mẫu xe này chỉ đạt 943 xe bàn giao tới khách hàng. Mặc dù thường xuyên được các đại lý ưu đãi mạnh tay nhưng sức hút của Mazda CX-3 chưa đủ để mẫu xe này có thể bứt phá về doanh số. Tại Việt Nam Mazda CX-3 được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản gồm: 1.5 Deluxe, 1.5 Luxury và 1.5 Premium. Các phiên bản đều dùng chung động cơ xăng SkyActiv-G 1,5 lít công suất 110 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Hộp số tự động 6 cấp. Xe có công nghệ kiểm soát gia tốc GVC và ngắt động cơ tạm thời i-stop. Video: Top SUV/CUV đáng mua nhất hiện nay tại Việt Nam.

Toyota Corolla Cross

Kết thúc tháng 7/2023, Toyota Corolla Cross ghi nhận doanh số đạt 1.125 xe, tăng tới 88% so với tháng trước (600 chiếc). Kết quả này giúp Corolla Cross “chễm trệ” ở vị trí đầu bảng trong phân khúc CUV cỡ B tại Việt Nam và xếp thứ 6 trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Tổng cộng 7 tháng đầu năm, Toyota Corolla Cross bán được 7.466 chiếc. Corolla Cross là mẫu xe được đánh giá cao về thiết kế. Xe sở hữu phong cách trẻ trung hiện đại nhưng vẫn mang đến cảm giác chắc chắn đậm chất Toyota. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Corolla Cross là 2 tuỳ chọn động cơ: Động cơ xăng 1.8L cho công suất tối đa 138 mã lực, mô men xoắn tối đa 172 Nm. Động cơ hybrid kết hợp động cơ xăng 1.8L 2ZR-FE 4 xy lanh thẳng hàng công suất cực đại 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 172Nm tại 4.000 vòng/phút và động cơ điện công suất tối đa 53 mã lực, mô men xoắn tối đa 163Nm. Cả hai tuỳ chọn động cơ trên đều đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Kia Seltos

Xếp ở vị trí thứ 2 trong phân khúc xe gầm cao cỡ B là Kia Seltos với doanh số đạt 905 xe, tăng 11% so với tháng 6 (803 chiếc). Kết quả này cũng giúp mẫu xe Hàn Quốc dừng chân ở vị trí thứ 9 trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Tổng cộng trong 7 tháng đầu năm 2023, Seltos bán ra được 4.436 xe. Kia Seltos có doanh số tăng mạnh so với tháng 6 là do được Thaco điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất, giảm 50 - 70 triệu đồng (tùy phiên bản). Hiện mẫu xe này đang được phân phối với 7 phiên bản, với 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ 1.6L Kappa MPI đi cùng hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất tối đa 128 mã lực và mô men xoắn đạt 157 Nm. Thứ hai là động cơ 1.4 T-GDI cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp kết hợp, cho sức mạnh 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Đi kèm với đó là 3 chế độ lái, mang đến cảm giác vận hành ấn tượng. Hyundai Creta

Theo số liệu được công bố bởi Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, kết thúc tháng 7 vừa qua, Hyundai Creta đạt doanh số 551 xe, giảm gần 16% so với tháng 6. Kết quả này giúp Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 3 trong phân khúc xe gầm cao cỡ B. Lũy kế doanh số 7 tháng đầu năm 2023, mẫu xe đến từ Hàn Quốc đạt 4.988 xe được bàn giao đến tay khách hàng. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Creta là khối động cơ 1.5L, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe sở hữu hàng loạt tính năng hỗ trợ lái an toàn tiên tiến như: ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ tránh va chạm với người đi bộ, tránh va chạm phía sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và 6 túi khí… Honda HR-V

Kết thúc tháng 7, mẫu xe CUV cỡ B nhà Honda ghi nhận doanh số có phần ảm đạm với 273 xe, xếp thứ 4 trong phân khúc. Ra mắt Việt Nam từ năm 2018 nhưng doanh số bán hàng của HR-V chưa thực sự ấn tượng. Lý do chính là giá bán của HR-V quá cao so với các đối thủ. Năm 2022 vừa qua, Honda HR-V tiếp tục ra mắt thế hệ mới với diện mạo được “lột xác” nhưng doanh số vẫn chưa thực sự bứt phá, giá cả vẫn là rào cản giữa mẫu xe này và khách hàng.. Các phiên bản đều được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo, sản sinh công suất cực đại 174 mã lực và mô men xoắn cực đại 240 Nm. Mazda CX-3

Trong tháng 7 vừa qua, Mazda CX-3 có doanh số đạt 112 xe, cộng dồn 7 tháng đầu năm 2023, mẫu xe này chỉ đạt 943 xe bàn giao tới khách hàng. Mặc dù thường xuyên được các đại lý ưu đãi mạnh tay nhưng sức hút của Mazda CX-3 chưa đủ để mẫu xe này có thể bứt phá về doanh số. Tại Việt Nam Mazda CX-3 được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản gồm: 1.5 Deluxe, 1.5 Luxury và 1.5 Premium. Các phiên bản đều dùng chung động cơ xăng SkyActiv-G 1,5 lít công suất 110 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Hộp số tự động 6 cấp. Xe có công nghệ kiểm soát gia tốc GVC và ngắt động cơ tạm thời i-stop. Video: Top SUV/CUV đáng mua nhất hiện nay tại Việt Nam.