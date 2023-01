Bộ đôi "xế nổ" BMW R18 2023 tại Việt Nam, từ 1,3 tỷ đồng

Kế thừa di sản thiết kế từ 2 mẫu xe đàn anh là BMW R18 và BMW R18 Classic, ngoại hình BMW R18 B và R18 Transcontinental 2023 mang nhiều nét cổ điển và độc đáo. BMW R18 Transcontinental được ví như những chiếc du thuyền sang trọng, trong khi BMW R18 B lại mang phong cách Bagger bụi bặm, phong trần. Tại Việt Nam, cả hai mẫu xe đều được nhập khẩu chính hãng từ Đức. Trong khi R18 B phân phối hai phiên bản tiêu chuẩn và First Edition với 3 màu sắc đa dạng, thì R18 Transcontinental sở hữu duy nhất một phiên bản là First edition với 1 tuỳ chọn màu. BMW R18 B và R18 Transcontinental tại Việt Nam gây ấn tượng với thiết kế tinh giản và kiểu dáng cứng cáp, mạnh mẽ. Ngoại hình xe độc đáo nhờ khung sườn được gia công bằng thép ống đôi chịu lực, kết hợp cùng gắp sau tạo nên một khối liền mạch. Các chi tiết như bình xăng hình giọt nước 24 lít hay trục các-đăng lộ thiên làm nổi bật nét hoài cổ. Với thiết kế được áp dụng theo triết lý công thái học hài hoà, R18 B và R18 Transcontinental có vị trí đặt chân nằm ngay phía sau xi-lanh, được gọi là "mid-mounted footpegs", cho phép người lái ở tư thế thoải mái và chủ động trên mọi hành trình. Ở R18 Transcontinental, xe còn được trang bị thêm hệ thống sưởi ấm yên. Điều làm nên sự khác biệt của R18 B và R18 Transcontinental chính là bộ quây mở rộng ra hai bên kết hợp với kính chắn gió cỡ lớn tạo nên sự độc đáo của xe và hạn chế tối đa tác động thời tiết đến người lái. Ngoài ra, phần đuôi xe được bổ sung thêm 2 thùng đựng đồ gắn hai bên hông. Ở R18 Transcontinental, kính chắn gió của xe có kích thước cao hơn, yên xe dày hơn và có thêm một thùng chính phía sau yên hành khách. Sự khác biệt này đã khiến cho BMW R18 Transcontinental tại Việt Nam trông giống một chiếc xe đường dài đa dụng và sang trọng, trong khi R18 B là chiếc Bagger sành điệu với "sự tinh giản" đặc trưng. Ở phiên bản First Edition, R18 B và R18 Transcontinental có diện mạo ấn tượng với những chi tiết mạ crôm được sắp xếp tinh tế, kết hợp cùng hai đường sơn sọc trắng cổ điển trên bình xăng và chắn bùn sau. Bên cạnh đó, phiên bản này có được bổ sung thêm logo BMW bằng thép trên yên, dòng chữ "First Edition" ở hai bên thân xe và chìa khóa tạo nên sự khác biệt và khẳng định đẳng cấp của mẫu xe Touring đến từ BMW Motorrad. BMW R18 B và BMW R18 Transcontinental là những mẫu xe cao cấp được trang bị công nghệ tiên tiến bậc nhất phân khúc. Tiêu biểu là công nghệ DCC (Dynamic Cruise Control) có chức năng tự động điều chỉnh tốc độ theo thiết lập, giữ nguyên vận tốc kể cả khi xuống dốc. Nét đặc trưng của xe còn thể hiện ở trang bị đèn pha LED dạng tròn cổ điển, tích hợp công nghệ nghiêng theo góc lái (Adaptive headlight) và điều khiển hành trình chủ động ACC (Active Cruise Control), là hệ thống tiên tiến của DCC, với cảm biến Radar Sensor, luôn giữ đều tốc độ và khoảng cách với xe phía trước theo tùy chỉnh của người lái, đảm bảo sự thoải mái và an toàn tối đa. Ở R18 Transcontinental còn có thêm 2 đèn trợ sáng LED giúp hỗ trợ chiếu sáng. Xe trang bị 3 chế độ lái tiêu chuẩn "Rain", "Roll" và "Rock" kết hợp cùng hệ thống kiểm soát chống trượt (ASC), kiểm soát phanh động cơ (MSR), số lùi và khởi hành ngang dốc (HSC). Một trang bị hoàn toàn mới trên R18 B và R18 Transcontinental là bảng đồng hồ cơ học đậm chất cổ điển giúp hiển thị trực quan thông tin vận hành của xe, đi kèm màn hình TFT 10,25 inch hỗ trợ kết nối thông minh Connectivity. Một trong những cải tiến nổi bật trên R18 B và R18 Transcontinental chính là hệ thống âm thanh Marshall Gold Series Stage 1 và 2, bao gồm 4 loa ngoài và 2 loa siêu trầm với tổng công suất 280W. Trái tim của R18 B và R18 Transcontinental chính là động cơ Big Boxer 2 xi lanh, 4 thì dung tích 1.802 cc đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 5, được phát triển dành riêng cho series R18. Với khả năng sản sinh công suất 91 mã lực tại 4.750 vòng/phút, mô-men xoắn đạt 158 Nm tại 3.000 vòng/phút và lực kéo vượt 150 Nm từ 2.000 - 4.000 vòng/phút. Không chỉ bền bỉ và êm ái, động cơ Big Boxer còn mang đến những cảm xúc khác biệt với thiết kế cổ điển, công nghệ phun xăng điện tử BMS K+ và tay ga điện tử E-gas BMS-0. Tại Việt Nam, giá xe BMW R18 Transcontinental và R18 B được bán ra với giá lần lượt là 1,539 và 1,299 tỷ đồng. Cả hai mẫu xe đều có chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn số km. Video: Giới thiệu BMW R18 B và BMW R18 Transcontinental 2023.

