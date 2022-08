Ngắm "quái thú" BMW R18 độ Magnifica Chopper độc nhất vô nhị

BMW R18 độ Magnifica Chopper được lên ý tưởng và chế tạo thủ công hoàn toàn, sử dụng các vật liệu như đồng thau, nhôm và gỗ. So với R18 nguyên bản (345 kg), phiên bản đặc biệt Magnifica Chopper nhẹ hơn khoảng 85 - 95 kg. Phuộc trước dạng ống lồng nguyên bản của chiếc BMW R18 độc nhất vô nhị này đã được thay bằng phuộc dạng thanh dầm với lớp mạ crôm cao cấp, chi tiết này gợi nhớ đến những chiếc xe máy thời trước chiến tranh những năm 1920 - 1930. Chưa hết, phần đuôi và tấm chắn bùn lớn phía sau của R18 cũng bị loại bỏ, để lại phần đuôi và yên xe của Magnifico được làm từ một mảnh và trông giống như không có giá đỡ. Trên phiên bản tùy chỉnh "có một không hai" BMW R18 Magnifica Chopper, đĩa phanh và kẹp phanh cũng được làm thủ công, kết hợp với bánh xe hợp kim phôi được gia công theo thiết kế của Radikal. Gỗ mahogany được sử dụng ở phần đuôi, với bọc da màu đen, khiến người ta liên tưởng đến những chiếc xe BMW những năm 1940 với tay lái bằng gỗ. Bình xăng của xe là loại nhỏ hơn so với bình 16 lít của R18 nguyên bản. Hệ truyền động không có thay nào, R18 Magnifica Chopper vẫn dùng động cơ dạng boxer-twin dung tích 1.802 cc, cho công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 158 Nm. Hiện chưa rõ giá xe BMW R18 Magnifica Chopper phiên bản đặc biệt này, trong khi đó, tại Việt Nam, Tại Việt Nam, BMW R18 đang được phân phối chính hãng với phiên bản tiêu chuẩn và First Edition, có giá từ 929 triệu đến 1,039 tỷ đồng. Video: Ngắm chiếc BMW R18 Magnifica Chopper độc nhất vô nhị.

