BMW R18 B 2022 từ 495 triệu đồng, có gì để "đấu" Harley-Davidson

Mới đây, phiên bản Cruiser Touring đặc biệt đến từ nước Đức vừa chính thức được ra mắt tại Châu Âu. Theo đó, mẫu xe cổ điển BMW R18 2022 mới được nâng cấp thêm rất nhiều phụ kiện hoành tráng để trở thành một mẫu xe Touring có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với Harley-Davidson cả về mặt thẩm mỹ cũng như hiệu năng sử dụng. Phiên bản 2022 nhà sản xuất vùng Bavaria đã bổ sung thêm hai mẫu xe BMW R18 thế hệ mới mới chính là R 18 B (Bagger) và R 18 Transcontinental. Cả hai sở hữu phong cách thiết kế mới gợi nhớ đến hình ảnh quen thuộc của những chiếc cruiser truyền thống của thương hiệu Harley-Davidson tới từ Milwaukee - Mỹ. Cả hai biến thể R 18 mới đều được trang bị bộ quây hình cánh dơi phía trước, trong đó R 18 Transcontinental có một tấm kính gió cao không điều chỉnh được còn R 18 B kính chắn gió thấp hơn. Biến thể Transcontinental mang cấu hình của một mẫu xe touring nên được trang bị đủ 3 thùng, đèn trợ sáng, khung chống đổ, bàn để chân rộng rãi và hệ thống sưởi yên. Ngược lại, phiên bản R 18 B lại theo phong cách cổ điển của những chiếc bagger truyền thống tới từ nước Mỹ. Do đó phần đuôi xe được tạo hình mềm mại, yên xe mỏng và chỉ có hai thùng hông. Nằm phía sau bộ quây trước trên cả hai biến thể là màn hình màu TFT kích thước 10,25inch và 4 cụm đồng hồ analog tròn. BMW Motorrad đã nâng dung tích bình xăng hai mẫu xe mới lên 24 lít so với phiên bản R 18 tiêu chuẩn. Hãng xe Đức cũng điều chỉnh lại bộ khung thép ống đôi để phù hợp với bình xăng mới cũng như vị trí của hai người ngồi và toàn bộ các thùng hành lý. Hệ thống treo với phuộc trước ống lồng đường kính 49mm, phuộc sau monoshock và hành trình của hai giảm xóc là 120mm. Mâm trước 19inch trang bị đĩa đôi 300mm cùng kẹp phanh 4 piston và mâm sau 16inch với đĩa đơn. BMW R 18B và R 18 Transcontinental vẫn dựa trên nền tảng cỗ máy “Big Boxer” dung tích 1.802cc, làm mát bằng gió đặc trưng, sản sinh công suất 91 mã lực tại 4.750rpm và mô-men xoắn 158Nm tại 3.000rpm, trong đó 150Nm đạt ở dải tua từ 2.000 – 4.000rpm. Động cơ kết hợp với hộp số 6 cấp cùng bộ ly hợp khô chống trượt và truyền chuyển động thông qua trục các-đăng đi kèm tùy chọn số lùi để thuận tiện trong việc di chuyển. Các công nghệ hỗ trợ người điều khiển được trang bị trên hai biến thể mới gồm ga điện tử với 3 chế độ lái “Rain”, “Roll” và “Rock”, hệ thống kiểm soát ổn định tự động (ASC), kiểm soát lực kéo động cơ (MSR), kiểm soát hành trình (DCC). Ngoài ra có thêm tùy chọn Kiểm soát khởi hành ngang dốc (HSC) giúp khởi hành lên dốc dễ dàng và Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) sử dụng cảm biến radar nằm ẩn bên trong bộ quây gió để duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước. Hệ thống âm thanh trang bị trên R 18 Transcontinental và R 18B được phát triển từ quá trình hợp tác giữa thương hiệu Marshall và BMW với bộ loa hai chiều đặt phía trước. Ngoài ra có thêm hai tùy chọn gồm Marshall Gold Series Stage 1 và Stage 2 với tối đa 4 loa ngoài và 2 loa siêu trầm có công suất 280 watt. Hãng xe Đức cũng sẽ cung cấp cho cả hai mẫu xe ba lựa chọn màu sắc gồm đen bóng, 719 Galaxy Dust và Manhattan mờ, bên cạnh đó là phiên bản “First Edition” với màu sơn độc quyền cùng các chi tiết mạ chrom. BMW còn có cả gói “Option 719” với nhiều phụ kiện cao cấp. Theo công bố, giá xe BMW R18 B 2022 cho hai phiên bản tại Châu Âu được đặt ở mức từ 21.495 USD (tương đương với khoảng 495 triệu đồng) đến 24.995 USD (574 triệu đồng) và sẽ chính thức lên kệ từ tháng 8/2021 này. Video; Giới thiệu mẫu xe môtô BMW R18 B 2022 mới.

