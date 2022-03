Bộ đôi Nissan Concept bị tiêu hủy khiến cư dân mạng “khóc ròng“

Đối với những ai quan tâm đến ngành công nghiệp ôtô thế giới, khái niệm xe concept thử nghiệm có lẽ đã không còn quá xa lạ. Xe concept còn được gọi bằng những cái tên khác như xe ý tưởng, xe trưng bày hoặc xe nguyên mẫu. Đây là những chiếc ôtô được tạo ra để cho thấy phong cách thiết kế hoặc công nghệ mới của một hãng xe. Vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, những chiếc xe concept sẽ đi về đâu? Một số chiếc xe được trưng bày trong bảo tàng hoặc tham gia các sự kiện trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cũng có những chiếc xe concept kết thúc cuộc đời dưới máy nghiền trong bãi phế liệu. Hai chiế c xe concept của Nissan trong bài viết này là một ví dụ điển hình. Một người dùng Facebook có tên Joshua Dayton Cooper đã vô tình bắt gặp hai chiếc xe concept của hãng Nissan trong bãi phế liệu ở thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ. Bãi phế liệu này vốn nằm cách không xa so với trụ sở chính của hãng Nissan. Qua những hình ảnh do anh Cooper chụp, có thể thấy 2 chiếc xe concept này là Nissan Bevel đời 2007 và Nissan Quest 2002.Nissan Quest đời 2002 về cơ bản là mẫu xe concept mang kiểu dáng minivan. Trong khi đó, Nissan Bevel 2007 được ra đời để dành cho "những người đàn ông ở độ tuổi từ 45 - 60 tuổi và có nhiều sở thích cá nhân", theo miêu tả của hãng. Nissan Bevel từng được trưng bày trong nhiều triển lãm ô tô trên thế giới như sự kiện ở Detroit (Mỹ) và Thượng Hải (Trung Quốc). Trong 2 chiếc xe, chiếc Nissan Quest hư hỏng nhiều hơn với bánh trước bị tháo mất. Ngoài ra, bên trong chiếc xe concept này còn có những mảnh kính vỡ. Trong khi đó, chiếc Nissan Bevel 2007 vẫn còn khá nguyên vẹn, trừ lốp xe đã bị hỏng. Trao đổi với phóng viên tờ The Drive, phát ngôn viên của hãng Nissan đã xác nhận thông tin rằng hai chiếc xe concept này sẽ bị nghiền nát. Theo đại diện hãng, hai chiếc xe concept đã được giữ lại trong bộ sưu tập di sản của Nissan suốt một thời gian dài. Theo thời gian, hai chiếc xe này đã bị xuống cấp đến mức không thể duy trì được nữa. "Chúng tôi đã giữ chúng lại lâu nhất có thể", phát ngôn viên của hãng nói Vì đây là xe concept nên hãng Nissan không thể bán chúng cho người tiêu dùng. Ngoài ra, hãng Nissan cũng không có kế hoạch quyên góp 2 chiếc xe này. Do đó, chỉ còn một giải pháp duy nhất là mang 2 chiếc xe concept đi tiêu hủy. Theo anh Cooper, bãi phế liệu của thành phố Nashville này hóa ra thường xuyên nhận nhiệm vụ tiêu hủy xe concept. Khi tiêu hủy, nhân viên của bãi phế liệu sẽ phải quay video lại để làm bằng chứng. Trên thực tế, tiêu hủy bằng máy nghiền là một phần trong quy trình tiêu chuẩn để xử lý xe concept. Vì không có số VIN nên những chiếc xe concept không được phép lưu thông trên đường phố. Ngoài ra, xe concept cũng không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn cần có. Nằm bên dưới lớp sơn long lanh của những chiếc xe concept có thể là cả tấn sơn lót, bondo (vật liệu sửa thân vỏ ô tô), sợi thủy tinh hoặc keo epoxy. Nói cách khác, xe concept giống như những tác phẩm nghệ thuật hơn là phương tiện di chuyển Sau khi xem những hình ảnh này, nhiều người yêu xe đã cảm thấy xót xa, tiếc nuối khi thấy 2 chiếc xe concept bị "kết liễu" bằng máy nghiền. Không ít người đã bày tỏ mong muốn cứu hai chiếc xe concept của hãng Nissan. Tuy nhiên, có lẽ sẽ không có phép màu nào xảy ra với hai chiếc xe này. Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Nissan Bevel concept năm 2007.

