BMW X5 "đại hạ giá", mức giảm gần bằng một chiếc Toyota Vios mới

Trong bối cảnh thị trường ôtô trong nước ảm đạm, không chỉ các mẫu xe phổ thông mà ôtô hạng sang cũng phải hạ giá để kiếm khách. Ví dụ điển hình chính là mẫu SUV hạng sang BMW X5 tại Việt Nam.

Theo đó, nhân viên tư vấn bán hàng tại một đại lý BMW ở khu vực Hà Nội hiện báo giá chỉ 3,4xx tỷ đồng cho X5 xDrive40i M Sport và 3,6xx tỷ đồng cho X5 xDrive40i xLine. Giá niêm yết chính hãng của 2 phiên bản này lần lượt là 4,019 tỷ đồng và 4,169 tỷ đồng. Như vậy, so với giá niêm yết, BMW X5 xDrive40i M Sport giảm giá lên đến hơn 500 triệu đồng, tương đương một chiếc Toyota Vios mới. Trong khi đó, BMW X5 xDrive40i xLine giảm giá gần 500 triệu đồng. Có lẽ những người đã trót mua BMW X5 trước thời điểm này sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. SUV hạng sang BMW X5 giảm giá sâu, khách mua xe trước thời điểm này "mất đứt" chiếc Toyota Vios.

Từ hồi cuối năm ngoái, dòng xe BMW X5 đã được chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Sự thay đổi này giúp giá bán của xe trở nên "mềm" hơn, dễ tiếp cận với khách hàng hơn.

So với phiên bản nhập khẩu, BMW X5 lắp ráp trong nước thiếu phiên bản xDrive40ixLine Plus. Bù lại, BMW X5 xDrive40i xLine lắp ráp trong nước rẻ hơn 70 triệu đồng so với xe nhập khẩu. Trong khi đó, BMW X5 xDrive40i M Sport lắp ráp rẻ hơn đến 550 triệu đồng so với xe nhập khẩu.

Mặc dù rẻ hơn nhưng BMW X5 lắp ráp trong nước lại được nâng cấp về mặt trang bị so với xe nhập khẩu. Cụ thể, BMW X5 xDrive40i M Sport lắp ráp trong nước sở hữu cụm đèn trước BMW Laserlight cùng gói thiết kế M Sport với baga mui, viền cửa sổ đen bóng, mâm xe 20 inch và cùm phanh M Sport màu xanh nổi bật.

BMW X5 xDrive40i xLine tại đại lý.

Bên trong BMW X5 xDrive40i M Sport là không gian nội thất 7 chỗ ngồi với vô lăng thể thao M Sport bọc da Walknappa, cần số và phím điều khiển chạm pha lê, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hàng ghế trước Comfort bọc da Vernasca cao cấp, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 12,3 inch cũng như kính cách âm, cách nhiệt 2 lớp kết hợp kính tối màu phía sau. Ngoài ra, bản M Sport còn có công nghệ hỗ trợ đỗ xe tích hợp camera 360 và hiển thị thông tin qua kính chắn gió HUD.

Trong khi đó, BMW X5 xDrive40i xLine lắp ráp trong nước sở hữu cụm đèn trước BMW Laserlight, gói thiết kế xLine với baga mui, viền cửa sổ bằng nhôm, cửa hít và bệ bước chân bằng nhôm. Mâm xe có kích cỡ 20 inch với thiết kế chấu chữ "V" và lốp runflat. Bên trong xe là khoang hành khách 7 chỗ ngồi, cũng có sự xuất hiện của cần số và phím điều khiển chạm pha lê. Thêm vào đó là hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và hàng ghế sau chỉnh điện đa hướng tích hợp gập ghế bằng điện.

Nội thất của BMW X5 xDrive40i xLine.

Cả 2 phiên bản của BMW X5 lắp ráp trong nước đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 3.0L, sản sinh công suất tối đa 340 mã lực tại dải tua máy 5.500 - 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại tua máy 1.600 - 4.800 vòng/phút. Kết hợp với động cơ là hộp số 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 2 cầu AWD. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 243 km/h. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 9,2 lít/100 km.