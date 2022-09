Ngắm BMW X5 M Competition The Big Red "siêu ngầu” đến từ Hamann

Hãng độ Hamann vừa qua cũng cho ra mắt gói độ cho BMW X5 M Competition siêu ngầu. Gói nâng cấp này bao gồm một loạt sửa đổi về diện mạo tổng thể giúp chiếc SUV tập trung vào hiệu suất nổi bật giữa đám đông, với màu sơn nổi bật và các điểm nhấn phù hợp thể hiện biệt danh “The Big Red”. Ở phần cản trước, hãng độ nâng cấp cho xe BMW X5 M Competition độ The Big Red bộ chia phía trước thể thao với các cửa hút gió giả tích hợp, từ đây giúp mẫu xe trông hầm hố hơn. Các phần bậc cửa bên cũng được mở rộng, cản sau cũng được nâng cấp với thiết kế mới ấn tượng hơn. Điểm nổi bật của phần đuôi xe là bộ khuếch tán mới với các điểm nhấn màu đỏ và ống xả hình tứ giác 115 mm phủ carbon có kích thước lớn. Hamann đã không bỏ qua phần trên của thân xe, thêm một phần mở rộng cánh gió phía sau giúp hoàn thiện diện mạo tổng thể của gói độ. Bên cạnh màu sắc ngoại thất M Toronto Red Metallic lạ mắt, điểm bắt mắt nhất của chiếc X5 M này là bộ mâm xe độ ấn tượng. Bộ mâm Anniversary Evo 23 inch đa chấu được hoàn thiện bằng màu đen bóng với các điểm nhấn màu đỏ phù hợp trên vành xe. Ngoài ra, chủ sở hữu cũng có thể lựa chọn màu sơn đen, xám than chì hoặc bạc. Bộ lốp Continental Sport Contact 7 có kích thước 315/25R23 sẽ giúp tăng khả năng vận hành của xe cùng với lò xo Hamann hạ thấp giúp giảm khoảng sáng gầm xe đi 40 mm ở phía trước và 35 mm ở phía sau. Bên trong nội thất, Hamann đã thêm một biểu tượng sơn đỏ có kích thước lớn trên bảng điều khiển trung tâm bằng sợi carbon và một biểu tượng màu đen trên vô-lăng để tạo vẻ khác biệt cho bản độ. Các nâng cấp nội thất khác bao gồm bàn đạp thể thao và thương hiệu Hamann trên sàn để chân, cốp xe và đèn xi-nhan LED. Không giống như các hãng độ khác như Manhart hay G-Power, Haman không tiến hành nâng cấp khối động cơ nguyên bản vốn đã rất mạnh. Thành viên nhanh nhất của dòng X5 với huy hiệu M Competition được trang bị động cơ V8 4.4 lít tăng áp kép sản sinh công suất 617 mã lực và 750 Nm ngay từ khi xuất xưởng. Sức mạnh này đủ để giúp mẫu SUV hiệu năng cao có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 3,7 giây. Đối với những người đam mê gói độ này, mức giá độ BMW X5 M Competition khoảng 1.570 Euro cho cánh gió trước, 2.677 Euro cho phần líp hông, 1.081 Euro cho bộ khuếch tán sau, 880 Euro cho cánh gió phía sau, 628 Euro cho lò xo hạ thấp và 6.620 Euro đầy đủ cho bánh xe hợp kim 23 inch. Video: Chi tiết BMW X5 M Competition The Big Red đến từ Hamann.

