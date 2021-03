Chọn BMW X5 cũ 598 triệu hay "đập hộp" Toyota Rush tại Việt Nam?

Đây là một lựa chọn lý tưởng dành cho những khách hàng đang muốn sở hữu SUV hạng sang 7 chỗ như BMW X5 cũ 2009. Trong khi giá BMW X5 thế hệ mới có giá khởi điểm hơn 4 tỷ đồng vốn vượt ta tầm với của nhiều người. BMW X5 thế hệ thứ 2 (E70 2007 – 2012) từng nắm giữ vai trò là mẫu SAV đầu bảng của thương hiệu xe Đức. Nhờ phong cách thiết kế mạnh mẽ, đầy cá tính, thế hệ này của BMW X5 đã từng là mẫu xe mơ ước một thời của số đông người yêu xe Đức. Dòng xe SUV (BMW gọi là SAV) BMW X5 được đánh giá cao trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung về khả năng vận hành, khi đem đến trải nghiệm cầm lái thể thao, chân thực và phấn khích khó nhầm lẫn với bất kì chiếc xe nào trong cùng phân khúc. Những ưu điểm này giúp BMW X5 tăng sức cạnh tranh với “người đồng hương” Audi Q7 và Mercedes-Benz GLE hay cả Lexus RX cho đến này nay. Chính vì thế, X5 luôn là đích đến của các khách hàng trung niên yêu thích SUV Đức, đặc biệt với những “Bimmer” có cảm tình với thương hiệu xe Đức. Khác với “người anh em” crossover X6 (E71) cùng thế hệ, X5 (E70) ít kén người chơi hơn vì X5 có tính đa dụng và linh hoạt thích hợp để phục vụ cho gia đình như hàng ghế thứ 2 thoải mái hơn, bên cạnh hàng ghế thứ 3 cũng đáp ứng cho nhu cầu mua xe chở nhiều người. Dưới nắp ca-pô của BMW X5 xDrive30i là khối động cơ 6cyl thẳng hàng, dung tích 3.0L (N52B30) tăng áp mạnh mẽ sản sinh công suất tối đa 268 mã lực tại vòng tua 6.650 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 302 Nm ở vòng tua 5.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (xDrive) thông qua hộp số tự động 6 cấp. Trên thị trường xe cũ hiện nay, giá xe BMW X5 2009 từ khoảng 600 triệu đồng hoặc hơn đối với những chiếc xe còn chất, được chủ nhân bảo quản cẩn thận. Nhìn chung, xe sang đời cũ chưa bao giờ là chọn lựa hàng đầu của số đông, vì lý do chi phí nuôi bao gồm sửa chữa bảo dưỡng của xe khá cao, nên đa số thường bỏ qua nó dù giá rất hấp dẫn. Dẫu vậy, những chiếc BMW X5 đời 2009 này vẫn xứng đáng để sở hữu, vì những ưu điểm nổi bật nằm ở thương hiệu xe sang nổi tiếng, khả năng vận hành linh hoạt, độ đầm chắc và an toàn cao. Để yên tâm sử dụng, người mua chắc chắn phải mất công tìm kiếm những chiếc xe còn chất, ngoài ra chủ xe trước là người am hiểu và có uy tín cũng là một lợi thế, bên cạnh việc người mua phải chấp nhận chi một khoảng tiền lớn, thậm chí lên đến cả trăm triệu đồng để đại tu. Video: Chi tiết SUV hạng sang BMW X5 đời cũ tại Việt Nam.

