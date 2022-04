BMW X5 Li 2022 lắp ráp tại Trung Quốc, chào bán từ 2,11 tỷ đồng

Mới đây, BMW đã chính thức giới thiệu mẫu SUV hạng sang X5 phiên bản trục cơ sở dài mang tên Li tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này được chia thành 4 bản trang bị với giá dao động từ 605.000 - 775.000 Nhân dân tệ (khoảng 2,11 - 2,71 tỷ đồng). Đây là lần đầu tiên BMW X5 có phiên bản kéo dài. Đặc biệt hơn, BMW X5 Li 2022 mới còn được lắp ráp tại nhà máy ở Trung Quốc. Do đó, so với giá xe BMW X5 nhập khẩu là 699.900 - 839.900 NDT (2,44 - 2,93 tỷ đồng), mẫu SUV hạng sang này rẻ hơn đáng kể. Không chỉ rẻ hơn, BMW X5 Li 2022 còn có kích thước lớn hơn nhiều so với bản nhập khẩu. Cụ thể, mẫu SUV hạng sang này sở hữu chiều dài 5.060 mm, chiều rộng 2.004 mm, chiều cao 1.779 mm và chiều dài cơ sở 3.105 mm. Như vậy, cả chiều dài và chiều dài cơ sở của BMW X5 Li 2022 đều tăng 130 mm, ngang ngửa với người anh em BMW X7. BMW X5 Li 2022 vẫn giữ thiết kế tổng thể của bản nhập khẩu. Tuy nhiên, hãng BMW đã bổ sung một số chi tiết thiết kế mới cho mẫu SUV hạng sang kéo dài này như khe gió sau chắn bùn trước đi kèm viền mạ crôm. Ngoài ra, hãng BMW còn trang bị gói phụ kiện M Performance với hệ thống xả M và cùm phanh M màu xanh dương cho xe. Trong khi đó, lưới tản nhiệt hình quả thận đôi cỡ lớn và đèn pha laser với tạo hình chữ "X" màu xanh dương được bê nguyên từ phiên bản nhập khẩu sang. Đặc điểm nhận dạng bên sườn của BMW X5 Li 2022 chính là cửa sau dài hơn. Trên sườn xe còn có đường dập gân kéo dài từ chắn bùn trước đến tận đèn hậu. Thêm vào đó là đường dập gân hình chữ "L" nối giữa 2 chắn bùn trước/sau. Riêng thiết kế đằng sau của BMW X5 Li 2022 không có gì khác so với X5 nhập khẩu. Xe cũng có cụm đèn hậu LED mượt mà, cửa cốp tự động và 2 đầu ống xả giả mạ crôm hình chữ nhật. Ngoài ra, BMW X5 Li 2022 còn có tính năng khóa cửa và khởi động máy bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh mà không cần chìa khóa. Chủ xe có thể chia sẻ quyền sử dụng khóa kỹ thuật số với 5 người trong danh sách liên lạc của mình. Bên trong BMW X5 Li 2022 là không gian nội thất rộng rãi với thiết kế tương tự phiên bản nhập khẩu. Tất nhiên, hãng BMW vẫn bổ sung một số điểm mới cho xe như những nút bấm bằng kim loại trên vô lăng và mặt cửa. Tương tự như vậy, lưới loa của hệ thống âm thanh Harman Kardon cũng được làm bằng kim loại, tạo cảm giác cao cấp cho xe. Bên cạnh đó là khay sạc không dây cỡ lớn hơn để phù hợp với hầu hết các loại điện thoại trên thị trường và cần số pha lê đẹp mắt. Điểm nhấn nữa bên trong BMW X5 Li 2022 chính là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Baidu CarLife, màn hình hiển thị thông tin kính lái và tính năng ra lệnh bằng giọng nói dạng trợ lý ảo. Nhờ tính năng trợ lý ảo này, người lái có thể dùng giọng nói để đóng/mở cửa sổ, đặt bàn ở nhà hàng, cài đặt nhắc nhở hoặc thậm chí chuyển chế độ lái. Tiếp đến là hệ thống đèn viền nội thất nhiều màu, có thể thay đổi theo chế độ lái. Trong khi đó, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama của xe tích hợp đèn LED, mang đến trải nghiệm như đang ngắm bầu trời sao cho hành khách. Ghế của xe được bọc bằng da, khâu hình quả trám sang trọng và đi kèm đệm dày hơn 15 mm để vừa êm vừa hỗ trợ cơ thể người ngồi tốt hơn. Ghế có tính năng chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát. Ngay cả tay nắm cửa và bệ tì tay trung tâm cũng có tính năng sưởi. Trong khi đó, lưng ghế sau có thể chỉnh 31 độ để mang đến cảm giác thoải mái cho hành khách trên quãng đường dài. Chưa hết, BMW X5 Li 2022 còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động độc lập 4 vùng với cửa gió điều hòa nằm trên cột B. Người dùng có thể chỉnh nhiệt độ và gió điều hòa ở từng vị trí ngồi. Hệ thống điều hòa còn đi kèm tính năng lọc bụi mịn và bật/tắt từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Để phù hợp với khách hàng Trung Quốc, BMW X5 Li 2022 của Trung Quốc có nhiều ứng dụng như Tencent Small Scene (cung cấp những chương trình như giáo dục trẻ em, giải trí du lịch, gợi ý đồ ăn, cập nhật thông tin mới) hay Parking Indoor Map (tìm xe nhanh, tìm lối ra trong bãi đỗ, tìm thang máy, tìm nhà vệ sinh và những công trình công cộng khác). "Trái tim" của BMW X5 xDrive 40Li 2022 là động cơ xăng V6, tăng áp, dung tích 3.0L, kết hợp cùng hệ thống mild hybrid 48V nên có công suất tối đa 333 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Phiên bản này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 6 giây, đạt vận tốc tối đa 238 km/h và tiêu thụ lượng xăng trung bình 9,3 lít/100 km. BMW X5 Li 2022 được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive tiêu chuẩn, hệ thống treo khí nén và giảm xóc điện tử. Ở chế độ lái Off-road, gầm xe sẽ được nâng cao 40 mm trong khi ở chế độ Sport, gầm xe lại hạ thấp 20 mm. Người lái cũng có thể điều chỉnh chiều cao gầm thông qua nút trên cụm điều khiển trung tâm. Để đưa đồ lên cốp dễ dàng hơn, người dùng có thể hạ thấp gầm 40 mm. Cuối cùng là những trang bị an toàn của BMW X5 Li 2022 như cảnh báo va chạm sớm, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ lái khi tắc đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, tự động phanh khi đỗ xe và camera 360 độ. Video: BMW X5 2022 trục cơ sở dài được lắp ráp tại Trung Quốc.

