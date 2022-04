Bentley Flying Spur First Edition tại Việt Nam, màu sơn 250 triệu

Bentley Flying Spur First Edition siêu sang thế hệ mới trình làng thế giới vào tháng 7/2019 với thời gian sản xuất giới hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày ra mắt, hiện tại mẫu xe này đã không còn sản xuất nữa. Tương tự những chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur First Edition đời mới khác đã lăn bánh tại Việt Nam - đều có những màu sơn độc quyền, chiếc Flying Spur First Edition trong bài cũng sở hữu một tông màu thú vị, đó là màu xanh lá cây Barnato. Tùy chọn này có giá hơn 11.000 USD (khoảng 251 triệu đồng). Phiên bản đặc biệt còn được trang bị nhiều chi tiết để nhận diện như huy hiệu First Edition, cờ Anh ở cột C, biểu tượng "Flying B" trên nắp ca-pô, dòng chữ First Edition trên ốp bậc cửa và các tựa đầu ghế cũng là một tính năng độc quyền chỉ có trên Flying Spur First Edition. Ngoài ra, ngoại thất xe còn có nhiều chi tiết để nhận diện rằng đó là một chiếc Bentley Flying Spur First Edition 2021, bao gồm huy hiệu First Edition, cờ Anh ở cột C và biểu tượng "Flying B" trên nắp ca-pô. Bộ mâm hợp kim 22 inch của xe cũng rất đáng chú ý, bộ phận cá nhân hóa Mulliner đã làm riêng các bánh xe này cho Flying Spur First Edition thế hệ mới. Đối với nội thất, tất cả Flying Spur First Edition 2021 đều sở hữu màn hình xoay Bentley Rotating Display, hệ thống đèn viền nội thất đa dạng màu sắc, cửa sổ trời toàn cảnh, rèm che nắng bằng Alcantara chỉnh điện. Về truyền động, Bentley Flying Spur First Edition vẫn sử dụng động cơ tăng áp kép W12 6.0L cho công suất 635 mã lực và mô-men xoắn cực đại 990Nm. Sức mạnh gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,8 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 333 km/h. Giá xe Bentley Flying Spur First Edition full tại Việt Nam sau khi lăn bánh vào khoảng hơn 20 tỷ đồng. Video: Bentley Flying Spur V8 First Edition 2022 tại Hà Nội.

