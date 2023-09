Bentley Bentayga First Edition lên sàn xe cũ Hà Nội chỉ hơn 15 tỷ đồng

Mới đây, một chiếc Bentley Bentayga First 1 Edition đời 2021 thế hệ mới nhất đã được rao bán với mức giá rẻ hơn 3 tỷ đồng so với xe mới. Cụ thể giá xe Bentley Bentayga First 1 Edition đang được rao bán trên sàn xe cũ Hà Nội với giá chỉ hơn 15 tỷ đồng, rẻ hơn nhiều so với mức giá hơn 18 tỷ đồng khi mới xuất hiện tại Việt Nam vào hồi tháng 5/2021. Mẫu xe SUV Bentley Bentayga First 1 Edition siêu sang có kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là: 5,141 x 1.998 x 1.742 (mm), trục cơ sở đạt 2.992 (mm). Chiếc Bentley Bentayga đang được rao bán có nước sơn hai tông màu với màu nâu nho ở nửa dưới kết hợp cùng màu đen ở phần capo và nóc xe được xem là độc nhất Việt Nam. Bộ mâm của xe này là loại đa chấu kích thước 22 inch. Các chi tiết như lưới tản nhiệt dạng mắt cáo, hốc gió cản trước, viền cửa, ống xả,... đều được làm bằng kim loại sáng bóng. Cụm đèn pha LED ma trận có hiệu ứng pha lê gồm một bóng lớn và một bóng nhỏ. Đèn hậu hình oval dẹt giống ống xả. Cản trước mạnh mẽ hơn nhấn mạnh các đặc tính hiệu suất của xe. Một điểm đặc biệt là lần đầu tiên cần gạt nước có hệ thống phun với 22 vòi trên mỗi cần gạt. Ở phần thân sau, Bentayga mới đã có một sự thay đổi lớn, với việc thiết kế lại toàn bộ bề mặt bao gồm cửa hậu rộng với bọc đèn mới, vị trí gắn biển số được chuyển xuống dưới cản xe... Bên trong khoang nội thất được bọc da hai tông màu kem-xám sang trọng, xen kẽ là các đường chỉ khâu màu trắng với tạo hình kim cương. Bảng táp-lô, cửa xe, bệ trung tâm,... còn được trang trí bằng những tấm ốp nhôm xước chạm khắc hoạ tiết kim cương và gỗ ốp màu đen bóng. Đằng sau vô-lăng là một màn hình kỹ thuật số kích thước 12,3 inch để hiển thị các thông số của xe trong khi màn hình trung tâm kích thước 10,9inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Cửa gió điều hòa ở trung tâm thiết kế dạng đôi cánh giống với logo của hãng xe. Khả năng kết nối xung quanh xe đã được cải thiện đáng kể, với cổng dữ liệu USB-C và bộ sạc điện thoại không dây tiêu chuẩn. Bentayga mới hiện được cung cấp một SIM nhúng, giống như các mẫu Continental GT mới nhất, có nghĩa là các tính năng kết nối Bentley không còn yêu cầu khách hàng cung cấp dữ liệu kết nối của riêng họ. Nội thất sang trọng được nâng cấp với việc sử dụng tấm ốp nhôm xước hình kim cương màu tối lần đầu tiên trên xe Bentley, cũng như hai loại vân thẳng mới trên Bentayga: Koa và Crown Cut Walnut. Đặc điểm kỹ thuật lái xe Mulliner bổ sung thiết kế chần gòn mới và chi tiết lỗ thông hơi siêu nhỏ là một tùy chọn mới cho ghế ngồi. Chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 First Edition đời 2021 này sử dụng động cơ dung tích 4 lít tăng áp kép, cho công suất cực đại 542 mã lực và 770 Nm. Nhờ đó, mẫu SUV hạng sang này chỉ cần 4,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h. Chiếc Bentley Bentayga First 1 Edition hiện đã lăn bánh được 2400 miles và gần như mới cứng. Xe đang được chào bán với giá hơn 15 tỷ đồng ở Hà Nội, tiết kiệm khoảng 3 tỷ đồng so với mua mới. Đối với ai ưa thích những mẫu xe có phong cách sang trọng, lịch lãm. Chiếc xe này cùng khoản tiền tiết kiệm được là một lựa chọn không thể bỏ qua. Video: Xem chi tiết Bentley Bentayga First Edition tại Hà Nội.

