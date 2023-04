Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023 chờ đại gia Việt "cưới gấp"

Cuối năm 2015, hãng xe Anh quốc giới thiệu mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên gọi Bentley Bentayga siêu sang, đây là bước đi tiên phong để mở ra khái niệm thị trường xe SUV siêu sang, nơi mà sau này Mercedes-Benz và Rolls-Royce mới nhận thấy được sức nóng doanh số bán hàng của nó khủng khiếp đến chừng nào. Sau 7 năm, danh sách các phiên bản của dòng xe Bentley Bentayga đã gần đạt con số 10, 1 trong các mẫu xe mới nhất, hấp dẫn nhất của hãng chính là Bentley Bentayga EWB 2023 mới. Vào năm ngoái, đại lý Bentley trong nước cũng đã công bố mức giá xe Bentley Bentayga EWB 2023 lần lượt là 18,5 tỷ đồng cho bản Azure và nếu khách nào mấu hơn có thể chốt đơn bản Bentayga EWB First Edition với giá gần 21 tỷ đồng. Hiện chưa rõ đã có chiếc xe Bentley Bentayga EWB 2023 chính hãng nào về nước hay chưa, nhưng nhìn sang 1 số thị trường Asean khác, đã có xe về. Trong đó, chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023 chúng tôi đề cập trong bài viết này được 1 showroom ở Campuchia mang về, nếu thích, các đại gia Việt hoàn toàn có thể chốt đơn, ra biển số cá nhân hóa và làm các thủ tục để xe có thể lăn bánh tại Việt Nam như các siêu xe triệu đô McLaren Senna, Porsche 918 Spyder hay Koenigsegg Regera đã lăn bánh tại nước ta theo diện này. Chiếc Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023 tại Campuchia này có màu sơn đen bóng cùng nhiều chi tiết rất riêng, đầu tiên là phần hốc gió trước của xe được làm mới hoàn toàn, nhìn vào đã thấy khác biệt so với Bentley Bentayga bản nâng cấp giữa vòng đời đã có hơn 20 xe lăn bánh ở Việt Nam. 2 hốc gió bên to hơn, rộng hơn và nhìn khỏe khoắn. Điểm khác tiếp nào nằm bên hông xe, cụ thể, Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023 có la-zăng mới và có đến 2 huy hiệu để nhận biết, đầu tiên là logo Azure nằm ngay sau bánh xe bên ghế phụ, trên thanh nẹp mạ crôm chạy ngang sườn xe. Tiếp theo là logo First Edition nằm ngay sau cửa số thứ 3, vị trí rất quen thuộc trên Bentley Bentayga First Edition bản cũ, giới hạn 608 chiếc trên toàn thế giới, có gần 8 xe về nước. Nếu đã có ngoại thất màu tối, rất tuyệt vời nếu bên trong xe có màu rực sáng, chẳng hạn như màu đỏ, tượng trưng quý phái, sự thăng hoa... và tất nhiên, còn có nhiều chi tiết sơn đen tạo điểm nhấn hay gỗ ốp cao cấp, mang đến sự đẳng cấp cho xe Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023. 1 lần nữa, logo First Edition lại xuất hiện dày đặc bên trong nội thất của xe Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023, từ bảng điều khiển trung tâm, trước mặt ghế hành khách, đến việc được khâu hoặc khắc lên tựa lưng ghế ngồi, thay cho logo Bentley nếu bạn chỉ mua bản tiêu chuẩn. Chọn mua Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023 bạn sẽ có cấu hình ghế 4+1, khác hoàn toàn so với kiểu 4 ghế, 5 ghế hoặc 7 ghế,thuật ngữ này nhằm ám chỉ xe có 4 ghế ngồi, hàng ghế sau hiển nhiên có 2 ghế thương gia Nhưng xe sẽ có kiểu ghế Bentley Airline Seat mới, đáp ứng việc chỉnh ghế biến thành chiếc giường thông qua màn hình trung tâm hàng ghế phía sau, nếu như đã nằm yên vị trên chiếc ghế chẳng khác như nệm cao cấp, máy tính bảng lúc này cũng sẽ xuất hiện, đó chính là màn hình giải trí ở giữa 2 ghế. Ngoài kiểu ghế mới, Bentley Bentayga EWB 2023 còn được trang bị rất nhiều đồ chơi xịn như cảm biến nhiệt độ mới, lúc này, hành khách ngồi lên ghế và thuật toán đưa ra là sẽ dựa trên nhiệt độ của cơ thể hành khách và độ ẩm trên bề mặt để chỉnh tính năng sưởi ấm, làm mát hoặc kết hợp cả hai cho phù hợp, tránh lạnh hoặc nóng quá, dễ sốc nhiệt... "Trái tim" của Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023 vẫn là động cơ xăng V8, tăng áp, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm như bản tiêu chuẩn. Sức mạnh này giúp chiếc xe SUV siêu sang có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 4,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 290 km/h. Video: Giới thiệu SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB 2023 mới.

Cuối năm 2015, hãng xe Anh quốc giới thiệu mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên gọi Bentley Bentayga siêu sang, đây là bước đi tiên phong để mở ra khái niệm thị trường xe SUV siêu sang, nơi mà sau này Mercedes-Benz và Rolls-Royce mới nhận thấy được sức nóng doanh số bán hàng của nó khủng khiếp đến chừng nào. Sau 7 năm, danh sách các phiên bản của dòng xe Bentley Bentayga đã gần đạt con số 10, 1 trong các mẫu xe mới nhất, hấp dẫn nhất của hãng chính là Bentley Bentayga EWB 2023 mới. Vào năm ngoái, đại lý Bentley trong nước cũng đã công bố mức giá xe Bentley Bentayga EWB 2023 lần lượt là 18,5 tỷ đồng cho bản Azure và nếu khách nào mấu hơn có thể chốt đơn bản Bentayga EWB First Edition với giá gần 21 tỷ đồng. Hiện chưa rõ đã có chiếc xe Bentley Bentayga EWB 2023 chính hãng nào về nước hay chưa, nhưng nhìn sang 1 số thị trường Asean khác, đã có xe về. Trong đó, chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023 chúng tôi đề cập trong bài viết này được 1 showroom ở Campuchia mang về, nếu thích, các đại gia Việt hoàn toàn có thể chốt đơn, ra biển số cá nhân hóa và làm các thủ tục để xe có thể lăn bánh tại Việt Nam như các siêu xe triệu đô McLaren Senna, Porsche 918 Spyder hay Koenigsegg Regera đã lăn bánh tại nước ta theo diện này. Chiếc Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023 tại Campuchia này có màu sơn đen bóng cùng nhiều chi tiết rất riêng, đầu tiên là phần hốc gió trước của xe được làm mới hoàn toàn, nhìn vào đã thấy khác biệt so với Bentley Bentayga bản nâng cấp giữa vòng đời đã có hơn 20 xe lăn bánh ở Việt Nam. 2 hốc gió bên to hơn, rộng hơn và nhìn khỏe khoắn. Điểm khác tiếp nào nằm bên hông xe, cụ thể, Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023 có la-zăng mới và có đến 2 huy hiệu để nhận biết, đầu tiên là logo Azure nằm ngay sau bánh xe bên ghế phụ, trên thanh nẹp mạ crôm chạy ngang sườn xe. Tiếp theo là logo First Edition nằm ngay sau cửa số thứ 3, vị trí rất quen thuộc trên Bentley Bentayga First Edition bản cũ, giới hạn 608 chiếc trên toàn thế giới, có gần 8 xe về nước. Nếu đã có ngoại thất màu tối, rất tuyệt vời nếu bên trong xe có màu rực sáng, chẳng hạn như màu đỏ, tượng trưng quý phái, sự thăng hoa... và tất nhiên, còn có nhiều chi tiết sơn đen tạo điểm nhấn hay gỗ ốp cao cấp, mang đến sự đẳng cấp cho xe Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023. 1 lần nữa, logo First Edition lại xuất hiện dày đặc bên trong nội thất của xe Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023, từ bảng điều khiển trung tâm, trước mặt ghế hành khách, đến việc được khâu hoặc khắc lên tựa lưng ghế ngồi, thay cho logo Bentley nếu bạn chỉ mua bản tiêu chuẩn. Chọn mua Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023 bạn sẽ có cấu hình ghế 4+1, khác hoàn toàn so với kiểu 4 ghế, 5 ghế hoặc 7 ghế,thuật ngữ này nhằm ám chỉ xe có 4 ghế ngồi, hàng ghế sau hiển nhiên có 2 ghế thương gia Nhưng xe sẽ có kiểu ghế Bentley Airline Seat mới, đáp ứng việc chỉnh ghế biến thành chiếc giường thông qua màn hình trung tâm hàng ghế phía sau, nếu như đã nằm yên vị trên chiếc ghế chẳng khác như nệm cao cấp, máy tính bảng lúc này cũng sẽ xuất hiện, đó chính là màn hình giải trí ở giữa 2 ghế. Ngoài kiểu ghế mới, Bentley Bentayga EWB 2023 còn được trang bị rất nhiều đồ chơi xịn như cảm biến nhiệt độ mới, lúc này, hành khách ngồi lên ghế và thuật toán đưa ra là sẽ dựa trên nhiệt độ của cơ thể hành khách và độ ẩm trên bề mặt để chỉnh tính năng sưởi ấm, làm mát hoặc kết hợp cả hai cho phù hợp, tránh lạnh hoặc nóng quá, dễ sốc nhiệt... "Trái tim" của Bentley Bentayga EWB Azure First Edition 2023 vẫn là động cơ xăng V8, tăng áp, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm như bản tiêu chuẩn. Sức mạnh này giúp chiếc xe SUV siêu sang có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 4,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 290 km/h. Video: Giới thiệu SUV siêu sang Bentley Bentayga EWB 2023 mới.