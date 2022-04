Bentley Bentayga First Edition gần 20 tỷ phong cách "bạch mã"

Chiếc Bentley Bentayga First Edition hạng sang trong bài có màu sơn nguyên bản là màu đồng - rất hiếm gặp tại Việt Nam (chỉ có khoảng 2 chiếc). Tuy nhiên, mới đây, chiếc SUV siêu sang đã được chủ nhân "thay áo" bằng cách dán decal trắng ngọc trai nhám, đem đến cho chiếc xe diện mạo tươi mới và nổi bật. So sánh với phiên bản tiêu chuẩn, mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga First Edition không có nhiều khác biệt khi vẫn sở hữu kích thước đồ sộ, mặt ca lăng đan xen hình quả trám, hệ thống đèn led hình bầu dục, đuôi xe thiết kế dốc cùng cánh gió cố định trên nóc. Đèn pha dạng tròn quen thuộc của nhà Bentley được kết hợp với đèn định vị LED ban ngày, ở giữa đèn pha được tích hợp công nghệ rửa chóa thông minh. Bên cạnh đó, để nhận biết phiên bản First Edition, nhà sản xuất đã trang bị thêm một biển tượng Union Jack gắn ở phía sườn xe, kết hợp với la-zăng 22 inch được đánh bóng thủ công cực kỳ thu hút. Về nội thất, tất cả các chi tiết trong cabin xe từ ghế ngồi, vô lăng, bảng điều khiển trung tâm đều được chăm chút tỉ mỉ và sử dụng các vật liệu cao cấp. Tổng thể màu sắc cũng vô cùng hài hòa, đẳng cấp. Ngoài ra, một số chi tiết trên xe còn được thêu biểu tượng cờ Anh và logo First Edition riêng biệt. Cung cấp sức mạnh cho Bentley Bentayga First Edition là cỗ máy W12 hoàn toàn mới, sản sinh công suất 600 mã lực và 900 Nm mô-men xoắn giúp cho xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ 4 giây, vận tốc tối đa 301 km/h, dù trọng lượng không tải lên tới 2.439 kg. Mức giá xe Bentley Bentayga First Edition khi mới về nước khoảng 18 tỷ đồng, tuỳ trang bị kèm theo. Video: Siêu phẩm triệu đô Bentley Bentayga 1st Edition tại Việt Nam.

