Nhắc nhóm hát karaoke quá ồn, nam thanh niên bị đuổi đánh hội đồng

Sau khi nhắc nhóm người giảm âm lượng karaoke, một nam thanh niên ở Đắk Lắk xảy ra mâu thuẫn rồi bị nhiều người đuổi đánh, phải nhập viện điều trị.

Clip nam thanh niên bị đánh hội đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ xô xát xảy ra tại một kho thu mua sầu riêng ở phường Buôn Hồ, khiến một nam thanh niên bị nhiều người đuổi đánh, bị thương phải nhập viện điều trị.

Chiều 4/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang xác minh vụ việc xảy ra tại kho sầu riêng Gia Long 001 trên đường Hùng Vương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h10 ngày 2/9, anh Nguyễn Hoàng Vương (SN 1995) cùng anh Trần Thế Công (SN 1993, cùng trú tổ dân phố Thiện An 3, phường Buôn Hồ) đến kho sầu riêng nói trên.

Tại đây, hai người gặp nhóm khoảng 10 người đang ăn uống và hát karaoke. Do tiếng loa lớn ảnh hưởng đến khu dân cư, anh Vương và anh Công đề nghị nhóm này giảm âm lượng.

Trong lúc trao đổi, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Huỳnh Trần Nhật Trung (SN 2002, trú phường Hàng Gòn, thành phố Đồng Nai) được cho là đã đánh vào vùng mặt anh Vương.

Sau đó, anh Vương ra khu vực phía trước kho và tiếp tục nói chuyện với anh Nguyễn Thiên Hoàng (SN 1997, trú phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai), chủ kho sầu riêng. Tại đây, anh Vương đánh vào mặt anh Hoàng.

Khi anh Vương chạy ra đường, một số người làm việc tại kho sầu riêng đuổi theo. Nhóm này sau đó đánh anh Vương khiến nam thanh niên bị thương.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy anh Vương chạy vào khu vực một tiệm sửa xe nhưng vẫn bị khoảng 5-6 người đuổi theo, bao vây rồi liên tục đánh vào vùng đầu, mặt và cơ thể.

Ngay cả khi anh Vương đã ngã xuống đất và không còn khả năng chống đỡ, một số người vẫn tiếp tục đá, đạp và sử dụng vật dụng để tấn công. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân đến can ngăn và cảnh báo khu vực có camera giám sát.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan công an xác định những người liên quan gồm Huỳnh Trần Nhật Trung, Nguyễn Sanh Phát, Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Minh Hoàng. Một số người khác đang tiếp tục được xác minh.

Sau vụ việc, anh Vương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Sau đó, gia đình chuyển anh đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để tiếp tục thăm khám và điều trị.

Bà Hoàng Thị Vinh, mẹ anh Vương, cho biết tiếng loa lớn tại kho sầu riêng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt là việc học của trẻ nhỏ. Vì vậy, anh Vương cùng anh Công sang nhắc nhở nhưng không ngờ xảy ra sự việc.

Theo bà Vinh, sau vụ việc, phía chủ kho sầu riêng đã đến gặp gia đình, đề nghị hỗ trợ một khoản tiền và thương lượng để giải quyết. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý, mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, giám định thương tích và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.