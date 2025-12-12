Nvidia phát triển công nghệ ngăn chặn buôn lậu chip

Nvidia đang phát triển phần mềm mới cho GPU của mình để xác minh việc sử dụng chúng, trong bối cảnh kế hoạch thay đổi khi lệnh cấm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc được dỡ bỏ.

Tính năng này dự kiến sẽ được cung cấp dưới dạng bản cập nhật tùy chọn, cung cấp cho khách hàng khả năng điện toán bảo mật trên các bộ xử lý đồ họa của Nvidia.

Nvidia tìm cách ngăn chip AI bị bán sang nước "không mong muốn".

Việc này có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ chip AI do hãng sản xuất được chuyển lậu vào các nước trong danh sách hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Công ty đang tiếp thị sản phẩm này như một giải pháp để "trực quan hóa và giám sát các đội GPU" – một giải pháp hoàn toàn tùy chọn, công ty nhấn mạnh.

Mặc dù tính năng theo dõi vị trí không được đề cập trong giải thích của Nvidia , các công ty vẫn có thể theo dõi một số chỉ số sử dụng nhất định để đảm bảo rằng các mô hình này tương quan với ý định mua hàng.

Ban đầu tính năng này sẽ được phát hành dành cho Blackwell - dòng chip AI hiện đại nhất của Nvidia hiện nay. Thông tin này cũng được đưa ra trong bối cảnh, Mỹ vừa cho phép Nvidia xuất khẩu chip H200 tới Trung Quốc.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính quyền của ông sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) H200 sang Trung Quốc, kèm theo khoản phí 25% cho mỗi đơn vị chip.

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách kiểm soát xuất khẩu công nghệ AI tiên tiến mà chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden từng siết chặt vì lo ngại rủi ro an ninh quốc gia.

Về phần mình, Nvidia cho biết việc cho phép bán H200 cho các khách hàng đã qua thẩm định “là giải pháp cân bằng và có lợi cho nước Mỹ”.

Blackwell C200 hiện là con chip AI mạnh nhất thế giới.

Trong nhiều tháng, chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc giữa hai lựa chọn: tiếp tục cấm toàn diện chip AI tiên tiến đối với Trung Quốc hay cho phép xuất khẩu một phần để giữ lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Mỹ.

Giới chức cho rằng nếu cắt hoàn toàn chip Mỹ, thị trường Trung Quốc sẽ chuyển sang dùng chip nội địa, qua đó thúc đẩy tham vọng tự chủ của Huawei và các doanh nghiệp trong nước.

Dòng chip H200 mạnh gần 6 lần so với H20 - dòng chip mạnh nhất được phép xuất khẩu sang Trung Quốc theo quy định trước đây. Trong khi đó, chip Blackwell - đang được các công ty AI tại Mỹ sử dụng, có tốc độ nhanh hơn H200 khoảng 1,5 lần khi huấn luyện mô hình AI và tới 5 lần khi chạy suy luận.

Các nhà điều hành trung tâm dữ liệu sẽ có thể theo dõi các đỉnh điểm về mức tiêu thụ điện năng để điều chỉnh việc sử dụng phù hợp với ngân sách năng lượng, hiệu quả và hiệu suất, cũng như mức độ sử dụng và băng thông.

Nvidia viết trong bài đăng trên blog: "Những khả năng này có thể giúp các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ đám mây hình dung được hệ thống GPU của họ, giải quyết các điểm nghẽn của hệ thống và tối ưu hóa năng suất để đạt được lợi tức đầu tư cao hơn."

Với giải pháp này, người vận hành có thể truyền dữ liệu đo từ xa GPU cấp nút đến một cổng thông tin đặc biệt để có cái nhìn tổng quan toàn cục.

Điểm mấu chốt của phần mềm này là việc Nvidia sẽ công khai mã nguồn của công cụ hỗ trợ khách hàng để tăng cường tính minh bạch. "Nó [cũng] sẽ cung cấp một ví dụ thực tế về cách khách hàng có thể tích hợp các công cụ của NVIDIA vào các giải pháp riêng của họ để giám sát cơ sở hạ tầng GPU – cho dù đó là các cụm máy tính quan trọng hay toàn bộ hệ thống," công ty cho biết thêm.