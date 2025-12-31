Galaxy A56 5G gây sốt, lọt Top 10 smartphone bán chạy

Nhờ AI thông minh, camera vượt tầm giá và thiết kế cao cấp, Galaxy A56 5G được giới chuyên gia đánh giá cao và đạt doanh số ấn tượng toàn cầu.
Một chiếc xe tải mất kiểm soát đã đè bẹp một chiếc ô tô và gây hỗn loạn giữa những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Cùng là bà xã của những đạo diễn nổi tiếng, Minh Hà và Đinh Ngọc Diệp luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.
Trong năm 2025, nhiều sao Việt đã tậu thêm nhà mới, trong đó, có căn biệt thự rộng tới 2.000m2, có cơ ngơi đẹp không kém resort...
Không chỉ có biển mây, Tà Xùa mùa cuối năm còn khiến du khách mê mẩn với đồi hoa cánh bướm tím hồng bung nở, tạo điểm check-in thơ mộng giữa núi rừng Tây Bắc.
Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tung bộ ảnh cực cháy trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc cùng gia đình.
Bước sang năm 2026, vận trình của một số con giáp có sự chuyển biến rõ rệt khi biết chớp thời cơ, vượt qua giai đoạn thử thách để bứt phá mạnh mẽ.
Mẫu xe SUV Lynk & Co 900 đã mở cọc tại các đại lý chính hãng, xe sẽ chính thức bán ra ở thị trường Việt Nam vào năm sau với giá bán khoảng 3,2 tỷ đồng.
Năm 1995, hãng Gallup và báo USA Today gọi điện cho 1.055 người dân Mỹ và đề nghị họ đưa ra những dự đoán về năm 2025. Đến nay, nhiều tiên tri đã ứng nghiệm.
Theo các chuyên gia, một ngày trên Trái đất chỉ dài khoảng 19 giờ vào hàng tỉ năm trước thay vì 24 giờ như hiện nay.
Lotus Chat bất ngờ thăng hạng mạnh trên App Store và Play Store, cho thấy người dùng Việt đang tìm kiếm ứng dụng chat đề cao bảo mật và giao tiếp cốt lõi.
Thị trường xe máy điện tại Việt Nam vừa đón nhận tín hiệu mới đầy thú vị khi mẫu Honda WN7 2026 bất ngờ xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp số cuối năm.
Chiếc Mercedes-Maybach S680 này Virgil Abloh muốn trở thành món quà đầu năm 2026 dành cho bạn nếu như chịu chi, nhưng số tiền cần phải trả thì lại không bật mí.
BOYA Magic là micro không dây tích hợp khử ồn AI, thiết kế linh hoạt và tương thích đa thiết bị, hướng tới nhà sáng tạo nội dung với mức giá dễ tiếp cận.
Hyundai SantFe thế hệ mới đang bán tại Việt Nam nhận nhiều tranh cãi do đèn hậu quá thô ráp, vì thế nhiều người đang trông chờ vào 1 bản nâng cấp vào năm 2027.
Sau khi xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim của Thu Trang, Trấn Thành còn đăng tải status kêu gọi khán giả xem tác phẩm của cô bạn thân.
Tà Xùa (Sơn La) gây chú ý với điểm check-in mái nhà gỗ chênh vênh giữa biển mây, mang đến trải nghiệm săn mây độc đáo giữa đại ngàn Tây Bắc.
Quân đội Nga được cho là đã giành quyền kiểm soát thị trấn Huliaipole sau nhiều tuần giao tranh ác liệt tại tiền tuyến Zaporizhzhia.
Cùng diện một outfit nhưng khi chị em đi làm và sau khi tan ca lại cho ra hai giao diện khác nhau đến ngỡ ngàng.
Sau hành trình giảm cân ấn tượng, Lâm Vỹ Dạ khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tự tin diện váy ngắn, khoe đôi chân thon dài.
Vân Long được mệnh danh là “vịnh không sóng” của Ninh Bình, hút du khách dịp Tết Dương lịch nhờ cảnh quan hoang sơ, mặt nước phẳng lặng và không gian yên bình.
Nằm tách biệt khỏi lục địa Australia, Vùng hoang dã Tasmania lưu giữ hệ sinh thái nguyên sơ và lịch sử tự nhiên đặc biệt hiếm có.