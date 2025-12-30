Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vì sao người dùng ngày càng chán smartphone hiện nay?

Số hóa

Vì sao người dùng ngày càng chán smartphone hiện nay?

Smartphone ngày càng mạnh nhưng lại kém hấp dẫn, khi thiết kế na ná, ít đột phá và nhu cầu người dùng cũng đã thay đổi.

Thiên Trang (TH)
Với nhiều người yêu công nghệ, smartphone hiện đại đang dần gây nhàm chán vì các mẫu máy mới ngày càng giống nhau và thiếu đổi mới rõ rệt.
Với nhiều người yêu công nghệ, smartphone hiện đại đang dần gây nhàm chán vì các mẫu máy mới ngày càng giống nhau và thiếu đổi mới rõ rệt.
Thực tế, ngành di động từng bùng nổ mạnh mẽ từ chiếc điện thoại DynaTAC năm 1973 cho đến iPhone 2007, khi mỗi thế hệ đều mang lại khác biệt lớn.
Thực tế, ngành di động từng bùng nổ mạnh mẽ từ chiếc điện thoại DynaTAC năm 1973 cho đến iPhone 2007, khi mỗi thế hệ đều mang lại khác biệt lớn.
Trong hai thập kỷ qua, các hãng đã giải quyết hầu hết phàn nàn lớn như pin yếu, camera kém hay sóng không ổn định.
Trong hai thập kỷ qua, các hãng đã giải quyết hầu hết phàn nàn lớn như pin yếu, camera kém hay sóng không ổn định.
Khi phần cứng đã đạt mức “đủ tốt”, người dùng phổ thông chỉ cần smartphone hoạt động ổn định thay vì các tính năng gây choáng ngợp.
Khi phần cứng đã đạt mức “đủ tốt”, người dùng phổ thông chỉ cần smartphone hoạt động ổn định thay vì các tính năng gây choáng ngợp.
Độ bền và chất lượng máy tăng cao khiến chu kỳ nâng cấp kéo dài, làm giảm động lực đổi mới của các nhà sản xuất.
Độ bền và chất lượng máy tăng cao khiến chu kỳ nâng cấp kéo dài, làm giảm động lực đổi mới của các nhà sản xuất.
Thị trường smartphone còn bị chi phối bởi các ông lớn như Apple và Samsung, khiến các hãng nhỏ khó tạo đột phá.
Thị trường smartphone còn bị chi phối bởi các ông lớn như Apple và Samsung, khiến các hãng nhỏ khó tạo đột phá.
Trong bối cảnh đó, các hãng buộc phải cạnh tranh bằng hệ sinh thái và dịch vụ thay vì phần cứng thuần túy.
Trong bối cảnh đó, các hãng buộc phải cạnh tranh bằng hệ sinh thái và dịch vụ thay vì phần cứng thuần túy.
Dù vậy, những công nghệ như pin silicon-carbon, camera zoom quang học liên tục hay điện thoại gập vẫn hứa hẹn mang lại sức sống mới cho smartphone trong tương lai.
Dù vậy, những công nghệ như pin silicon-carbon, camera zoom quang học liên tục hay điện thoại gập vẫn hứa hẹn mang lại sức sống mới cho smartphone trong tương lai.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#smartphone #đổi mới #công nghệ #thị trường di động #độc quyền

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT