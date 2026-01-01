Hà Nội

Số hóa

Khởi My tung ảnh cosplay AI liên tiếp khiến fan phát sốt

Khởi My liên tục đăng ảnh cosplay tướng LMHT có hỗ trợ AI, tạo tranh luận trái chiều nhưng vẫn khiến cộng đồng fan và game thủ vô cùng phấn khích.

Thiên Trang (TH)
Nữ ca sĩ Khởi My những ngày qua trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục tung loạt ảnh cosplay kết hợp công nghệ AI trên mạng xã hội.
Nữ ca sĩ Khởi My những ngày qua trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục tung loạt ảnh cosplay kết hợp công nghệ AI trên mạng xã hội.
Trước đó, hình ảnh Khởi My hóa thân thành Ahri từng gây tranh cãi khi một số coser phản đối việc sử dụng AI trong cosplay.
Trước đó, hình ảnh Khởi My hóa thân thành Ahri từng gây tranh cãi khi một số coser phản đối việc sử dụng AI trong cosplay.
Bất chấp ý kiến trái chiều, Khởi My tiếp tục đăng đều đặn mỗi ngày một bức ảnh cosplay các tướng LMHT như Gwen, Jinx, Kai’Sa, Yasuo hay Ashe.
Bất chấp ý kiến trái chiều, Khởi My tiếp tục đăng đều đặn mỗi ngày một bức ảnh cosplay các tướng LMHT như Gwen, Jinx, Kai’Sa, Yasuo hay Ashe.
Các bức ảnh đều có sự hỗ trợ của AI, mang phong cách vừa quen thuộc với game thủ vừa mới lạ về mặt hình ảnh.
Các bức ảnh đều có sự hỗ trợ của AI, mang phong cách vừa quen thuộc với game thủ vừa mới lạ về mặt hình ảnh.
Mỗi bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, nhận về hàng loạt bình luận và lượt chia sẻ từ fan lẫn cộng đồng game.
Mỗi bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, nhận về hàng loạt bình luận và lượt chia sẻ từ fan lẫn cộng đồng game.
Dù vẫn còn cosplayer chưa hài lòng, phần đông ý kiến cho rằng Khởi My chỉ dùng AI để giải trí, không nhằm mục đích thương mại.
Dù vẫn còn cosplayer chưa hài lòng, phần đông ý kiến cho rằng Khởi My chỉ dùng AI để giải trí, không nhằm mục đích thương mại.
Việc nữ ca sĩ sử dụng hình ảnh cá nhân cũng được xem là không gây ảnh hưởng trực tiếp đến giới cosplay chuyên nghiệp.
Việc nữ ca sĩ sử dụng hình ảnh cá nhân cũng được xem là không gây ảnh hưởng trực tiếp đến giới cosplay chuyên nghiệp.
Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, loạt ảnh của Khởi My cho thấy ranh giới giữa công nghệ và sáng tạo cá nhân vẫn đang là chủ đề gây nhiều tranh luận.
Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, loạt ảnh của Khởi My cho thấy ranh giới giữa công nghệ và sáng tạo cá nhân vẫn đang là chủ đề gây nhiều tranh luận.
Thiên Trang (TH)
