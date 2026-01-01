Khởi My tung ảnh cosplay AI liên tiếp khiến fan phát sốt

Gói thầu tại Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin tổ chức đấu thầu rộng rãi, biên bản mở thầu cho thấy chỉ có một liên danh duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.
Từ nền tảng video bên lề, YouTube đã chi hơn 100 tỷ USD cho nhà sáng tạo và đang tái định hình quyền lực của ngành giải trí toàn cầu.
Quân đội Mỹ thử nghiệm biến thể pháo 30mm mới của xe bọc thép Stryker trong các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật ban ngày và ban đêm.
Chung cư Regent International ở Hàng Châu (Trung Quốc) nổi tiếng với số lượng cư dân lên đến 20.000 người, tương đương với một thị trấn nhỏ.
Tháng 1/2026, 3 con giáp này có cơ hội mở rộng thu nhập, đầu tư thành công và đón Tết sung túc, nhờ quý nhân phù trợ và vận may lớn.
Lựa chọn đồ uống phù hợp trước khi quan hệ có thể giúp tăng hưng phấn, cải thiện tuần hoàn máu và góp phần mang lại “cuộc yêu” thăng hoa hơn.
Ngày đầu năm 2026, phố đi bộ Hồ Gươm trở thành tâm điểm của Thủ đô khi biển người đổ về vui chơi, ngắm cảnh.
Cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Crimea đã phá hủy radar chống máy bay không người lái Valdai hiện đại của Nga.
Chiếc vòng cổ bằng đồng có niên đại 2.500 năm được một nông dân Ba Lan tìm thấy khi đang phát quang đường đi trên đồng cỏ.
Zalo vướng tranh cãi điều khoản dữ liệu mới, nhưng hàng triệu người vẫn buộc phải dùng vì công việc, học tập và mạng lưới liên lạc đã quá phụ thuộc.
Ẩn mình trong những tầng nước sâu tối tăm, các loài cá toàn đầu (bộ Chimaeriformes) mang vẻ ngoài cổ xưa, bí ẩn và khác lạ hiếm thấy.
Các hoạt động chào đón năm mới 2026 diễn ra sôi động tại nước Mỹ.
Toyota C-HR+ 2026 vừa chính thức được công bố giá bán tịa thị trường châu Âu, đây được xem là một trong những mẫu SUV điện mới đáng chú ý nhất của hãng xe Nhật.
Khả Như mở màn năm mới bằng bộ ảnh đầy cuốn hút. Hiện tại, cô gây chú ý khi đóng vai Thắm trong phim Ai thương ai mến.
Nam ca sĩ Đức Phúc khiến fan thích thú khi tham gia trào lưu 'chui gầm bàn ăn 12 quả nho' trong đêm giao thừa.
Khi Tesla chưa bán nổi robot Optimus, Trung Quốc đã bứt tốc với tham vọng chiếm hơn 60% thị trường robot hình người trị giá 9.000 tỷ USD.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/1, Song Ngư phát tài ngay đầu năm mới, tiền bạc không ngừng chảy vào túi. Ma Kết sự nghiệp đang có phần chững lại.
Đến 12h trưa ngày 1/1/2026, hàng nghìn ô tô, xe khách... "đứng bánh" trên đường dẫn váo cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD). Nhiều du khách tỏ ra mệt mỏi vì ún tắc kéo dài.
Lamborghini Urus là đỉnh cao của dòng SUV nhưng nếu bạn cảm thấy xe quá nhàm chán thì hãng độ xe Venuum sẽ thay bạn làm xe trở nên nổi bật dù là ở bất cứ đâu.
Nữ ca sĩ tỷ phú Selena Gomez mừng năm mới tại nhà, ca sĩ Jisoo (BLACKPINK) tươi tắn đón giao thừa năm 2026.
Mặt tiền với các vòm cong chồng lớp, tạo hiệu ứng thông gió, lấy sáng và tăng chiều sâu kiến trúc cho công trình nhà ống hiện đại.