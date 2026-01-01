Hà Nội

Zalo nói rõ, không đồng ý điều khoản sẽ bị xóa tài khoản?

Số hóa

Zalo nói rõ, không đồng ý điều khoản sẽ bị xóa tài khoản?

Zalo vừa lên tiếng về Điều khoản sử dụng mới, làm rõ việc thu thập dữ liệu cá nhân và lý do tài khoản có thể bị xóa nếu người dùng không đồng ý.

Thiên Trang (TH)
Những ngày gần đây, việc Zalo cập nhật Điều khoản sử dụng mới đã khiến nhiều người dùng lo lắng về nguy cơ bị xóa tài khoản.
Theo phản hồi chính thức, Zalo khẳng định việc cập nhật nhằm minh bạch hơn cách xử lý dữ liệu cá nhân và tuân thủ pháp luật Việt Nam.
Ứng dụng cho biết cần một số dữ liệu như thông tin định danh để đảm bảo vận hành ổn định, bảo mật tài khoản và phòng chống lừa đảo.
Zalo nhấn mạnh hệ thống của mình đạt chứng nhận an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2022 và đang xin phép triển khai mã hóa đầu cuối cho hội thoại cá nhân.
Nội dung tin nhắn và cuộc gọi giữa các cá nhân được cam kết không lưu trữ và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.
Việc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba chỉ diễn ra khi người dùng chủ động đồng ý theo đúng quy định pháp luật. (Ảnh: Vietnam+)
Trong trường hợp người dùng không chấp nhận Điều khoản sử dụng, Zalo cho biết họ không có cơ sở pháp lý để tiếp tục cung cấp dịch vụ và buộc phải xóa dữ liệu.
Với những ai đã đồng ý điều khoản mới, Zalo khẳng định có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng bình thường mà không cần thực hiện thêm thao tác nào.
#Zalo #điều khoản sử dụng #dữ liệu cá nhân #xóa tài khoản #bảo mật #pháp luật Việt Nam

