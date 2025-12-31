Hà Nội

Lỗ hổng đáng lo trong các công cụ bảo mật AI hiện nay

Số hóa

Lỗ hổng đáng lo trong các công cụ bảo mật AI hiện nay

Chuyên gia cảnh báo nhiều công cụ bảo mật AI đang bị thổi phồng năng lực, trong khi đội ngũ an ninh truyền thống chưa sẵn sàng đối phó rủi ro mới.

Thiên Trang (TH)
Các công cụ bảo mật AI hiện nay đang bộc lộ nhiều lỗ hổng nghiêm trọng, khiến giới chuyên gia an ninh mạng không khỏi lo ngại.
Nhà nghiên cứu bảo mật AI Sander Schulhoff cho rằng các đội an ninh mạng truyền thống chưa được trang bị đủ kỹ năng để xử lý rủi ro đặc thù của trí tuệ nhân tạo.
Theo ông, phần lớn chuyên gia bảo mật được đào tạo để vá các lỗ hổng cố định, trong khi AI vận hành như một “bộ não” phức tạp và khó kiểm soát.
Schulhoff nhấn mạnh rằng có sự lệch pha giữa cách con người nghĩ về bảo mật và cách các mô hình ngôn ngữ lớn thực sự gặp lỗi.
Điều này khiến nhiều tổ chức rơi vào tình trạng thiếu nhân lực hiểu sâu về bảo mật AI, dù công nghệ này đang được triển khai ngày càng rộng.
Ông cũng chỉ trích các startup an ninh AI khi quảng bá rằng công cụ của họ có thể phát hiện mọi rủi ro, trong khi thực tế không hề như vậy.
Trước áp lực ngày càng lớn, các tập đoàn công nghệ buộc phải đầu tư mạnh tay hơn cho bảo mật AI và hạ tầng đám mây.
Thương vụ Google chi 32 tỷ USD mua lại Wiz, một startup an ninh mạng, được xem là minh chứng rõ ràng cho cuộc đua gia cố an ninh trong kỷ nguyên AI.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#bảo mật AI #lỗ hổng #an ninh mạng #công nghệ AI #startup AI #Google Wiz

GALLERY MỚI NHẤT