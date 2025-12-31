Hà Nội

Gamer Xbox mất sạch kho game 15 năm vì quên bật 2FA

Số hóa

Gamer Xbox mất sạch kho game 15 năm vì quên bật 2FA

Chỉ vì không kích hoạt xác thực hai lớp, một game thủ Xbox đã mất toàn bộ thư viện game tích lũy suốt 15 năm, trị giá hàng nghìn USD.

Một game thủ Xbox có biệt danh Squirrel Mort đã mất quyền truy cập toàn bộ kho game số tích lũy suốt 15 năm sau khi tài khoản Microsoft bị hacker chiếm đoạt.
Kẻ tấn công đã thay đổi toàn bộ thông tin bảo mật, khiến chủ tài khoản gần như không còn khả năng xác minh để lấy lại quyền kiểm soát.
Theo bộ phận hỗ trợ, giải pháp duy nhất được đưa ra là tạo tài khoản mới và mua lại toàn bộ game từ đầu với chi phí lên tới hàng nghìn USD.
Do tài khoản Xbox gắn liền với hệ sinh thái Microsoft, các dịch vụ khác như OneDrive cũng đứng trước nguy cơ bị mất dữ liệu.
Câu chuyện nhanh chóng lan rộng khi nhiều game thủ xác nhận đây không phải trường hợp cá biệt trong cộng đồng Xbox.
Biên tập viên Jez Corden cho biết phần lớn các vụ chiếm đoạt tài khoản đều rất khó khôi phục, ngay cả khi người dùng chứng minh được danh tính.
Vụ việc cũng làm dấy lên nghi vấn về hiệu quả hỗ trợ khách hàng của Microsoft khi tài khoản đã bị thay đổi toàn bộ thông tin bảo mật.
Đây được xem là lời cảnh tỉnh rõ ràng trong kỷ nguyên game số, khi chỉ một lần chủ quan không bật 2FA cũng có thể khiến công sức nhiều năm “bay màu”.
Mời quý độc giả xem thêm video: Kịch bản lừa đảo bắt cóc online "thao túng tâm lý" nhiều nạn nhân | VTV24
#Xbox #bảo mật #2FA #tài khoản #game thủ #hacker

