Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Top 6 Smart TV tốt nhất 2025 được chuyên gia đánh giá cao

Số hóa

Top 6 Smart TV tốt nhất 2025 được chuyên gia đánh giá cao

Tom’s Guide đã thử nghiệm gần 100 mẫu Smart TV để chọn ra 6 cái tên xuất sắc nhất năm 2025, từ TV giá rẻ đến flagship cao cấp đã bán tại Việt Nam.

Thiên Trang (TH)
LG OLED C5 được vinh danh là Smart TV tốt nhất năm 2025 với điểm đánh giá 5 sao tuyệt đối nhờ chất lượng hình ảnh OLED vượt trội và mức giá dễ tiếp cận hơn dòng G5.
LG OLED C5 được vinh danh là Smart TV tốt nhất năm 2025 với điểm đánh giá 5 sao tuyệt đối nhờ chất lượng hình ảnh OLED vượt trội và mức giá dễ tiếp cận hơn dòng G5.
Ở phân khúc dưới 20 triệu đồng, Hisense U8QG gây ấn tượng mạnh với màn hình Mini-LED siêu sáng, màu sắc rực rỡ và nền tảng Google TV thân thiện.
Ở phân khúc dưới 20 triệu đồng, Hisense U8QG gây ấn tượng mạnh với màn hình Mini-LED siêu sáng, màu sắc rực rỡ và nền tảng Google TV thân thiện.
TCL QM6K trở thành lựa chọn “quốc dân” cho game thủ khi sở hữu tần số quét 144Hz và giá bán chỉ hơn 11 triệu đồng.
TCL QM6K trở thành lựa chọn “quốc dân” cho game thủ khi sở hữu tần số quét 144Hz và giá bán chỉ hơn 11 triệu đồng.
Samsung S95F là chiếc Smart TV Samsung tốt nhất năm nay với công nghệ QD-OLED, độ sáng cao và lớp phủ mờ chống chói cao cấp.
Samsung S95F là chiếc Smart TV Samsung tốt nhất năm nay với công nghệ QD-OLED, độ sáng cao và lớp phủ mờ chống chói cao cấp.
Sony Bravia 9 tuy có giá lên tới khoảng 90 triệu đồng nhưng bù lại mang đến trải nghiệm nghe nhìn hàng đầu trong thế giới TV Mini-LED.
Sony Bravia 9 tuy có giá lên tới khoảng 90 triệu đồng nhưng bù lại mang đến trải nghiệm nghe nhìn hàng đầu trong thế giới TV Mini-LED.
LG OLED G5 tiếp tục giữ vị thế Smart TV LG cao cấp nhất với thiết kế treo tường sang trọng và chất lượng hình ảnh tiệm cận mức hoàn hảo.
LG OLED G5 tiếp tục giữ vị thế Smart TV LG cao cấp nhất với thiết kế treo tường sang trọng và chất lượng hình ảnh tiệm cận mức hoàn hảo.
Danh sách này cho thấy Smart TV năm 2025 không chỉ cải thiện mạnh về độ sáng, màu sắc mà còn tối ưu cho chơi game và giải trí đa nền tảng.
Danh sách này cho thấy Smart TV năm 2025 không chỉ cải thiện mạnh về độ sáng, màu sắc mà còn tối ưu cho chơi game và giải trí đa nền tảng.
Tùy ngân sách và nhu cầu, người dùng hoàn toàn có thể chọn được một Smart TV “đáng tiền từng xu” trong top 6 được Tom’s Guide khuyến nghị.
Tùy ngân sách và nhu cầu, người dùng hoàn toàn có thể chọn được một Smart TV “đáng tiền từng xu” trong top 6 được Tom’s Guide khuyến nghị.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Smart TV #Top 6 #2025 #đánh giá #LG #Samsung

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT