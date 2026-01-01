Hà Nội

Tesla còn loay hoay, Trung Quốc tăng tốc đua robot 9.000 tỷ USD

Số hóa

Tesla còn loay hoay, Trung Quốc tăng tốc đua robot 9.000 tỷ USD

Khi Tesla chưa bán nổi robot Optimus, Trung Quốc đã bứt tốc với tham vọng chiếm hơn 60% thị trường robot hình người trị giá 9.000 tỷ USD.

Thiên Trang (TH)
Robot hình người đang trở thành mặt trận công nghệ mới, nơi Trung Quốc nổi lên như đối thủ dẫn đầu còn Tesla vẫn dừng ở kỳ vọng.
Elon Musk coi robot Optimus là trụ cột định giá Tesla hàng chục nghìn tỷ USD, nhưng đến nay sản phẩm này vẫn chưa được thương mại hóa.
Ngược lại, Bắc Kinh đã đưa robot hình người vào trung tâm chiến lược quốc gia, gắn chặt với kế hoạch AI và tự động hóa dài hạn.
Các tổ chức tài chính dự báo thị trường robot hình người toàn cầu có thể đạt 9.000 tỷ USD vào năm 2050, trong đó Trung Quốc chiếm hơn 60%.
Hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc như Unitree, UBTech hay Xpeng đang tiến nhanh tới sản xuất hàng loạt từ giai đoạn 2026–2027.
Lợi thế lớn nhất của Trung Quốc nằm ở chuỗi cung ứng sâu, năng lực sản xuất quy mô lớn và chi phí giảm 20–30% mỗi năm.
Trong khi đó, Mỹ được đánh giá mạnh về AI và thuật toán, nhưng gặp bất lợi về tốc độ mở rộng và giá thành phần cứng.
Cuộc đua robot hình người vì thế đang nóng lên từng ngày, khi Trung Quốc đã vào guồng sản xuất còn Tesla vẫn đứng trước bài toán biến tầm nhìn thành sản phẩm thực tế.
