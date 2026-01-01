Hà Nội

Vì sao người Việt khó rời Zalo dù lo ngại dữ liệu cá nhân?

Số hóa

Zalo vướng tranh cãi điều khoản dữ liệu mới, nhưng hàng triệu người vẫn buộc phải dùng vì công việc, học tập và mạng lưới liên lạc đã quá phụ thuộc.

Thiên Trang (TH)
Với gần 80 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, Zalo đã trở thành ứng dụng liên lạc phổ biến nhất tại Việt Nam.
Không chỉ nhắn tin cá nhân, Zalo còn là kênh trao đổi chính của cơ quan, doanh nghiệp, trường học và nhiều dịch vụ công.
Độ phủ quá lớn tạo ra hiệu ứng mạng lưới, khiến việc rời Zalo đồng nghĩa với nguy cơ bị tách khỏi các mối quan hệ và luồng thông tin quan trọng.
Dù lo ngại về điều khoản dữ liệu mới, nhiều người vẫn phải tiếp tục dùng vì toàn bộ nhóm công việc và thông báo đều nằm trên Zalo.
Bộ điều khoản cập nhật đặt người dùng vào thế “đồng ý hoặc ngừng sử dụng”, khiến lựa chọn rời đi trở nên khó khả thi trong thực tế.
Những yêu cầu thu thập dữ liệu mở rộng, bao gồm cả giấy tờ tùy thân, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và tính tương xứng. (Ảnh: Vietnam+)
Tuy nhiên, rủi ro dữ liệu mang tính dài hạn, trong khi việc mất liên lạc và gián đoạn công việc là thiệt hại tức thì.
Câu chuyện Zalo cho thấy sự phụ thuộc nền tảng ngày càng rõ, đặt ra bài toán lớn về quyền riêng tư và quản lý dữ liệu trong đời sống số.
Thiên Trang (TH)
#Zalo #dữ liệu cá nhân #quyền riêng tư #liên lạc #ứng dụng phổ biến #Việt Nam

