Hot girl ảo AI gây bão, gợi cảm bằng prompt vẫn hút tiền

Số hóa

Hot girl ảo AI gây bão, gợi cảm bằng prompt vẫn hút tiền

Trào lưu “hot girl ảo” do AI tạo ra đang bùng nổ khi nhiều nhân vật sở hữu hàng trăm nghìn fan và còn bán nội dung trả phí như người thật.

Thiên Trang (TH)
Trong làn sóng AI lan rộng năm 2025, ngành công nghiệp hình ảnh chứng kiến sự trỗi dậy của các “hot girl ảo” được tạo ra hoàn toàn bằng prompt.
Nổi bật trong số đó là Sherry, nhân vật không có thật nhưng sở hữu hơn nửa triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Nhờ ngoại hình được thiết kế hoàn hảo từ gương mặt đến vóc dáng, Sherry khiến nhiều người tin rằng cô là người thật.
Các hình ảnh của nhân vật này được xây dựng theo phong cách gợi cảm, thời trang và luôn đạt mức độ hoàn mỹ trong từng khung hình.
Điều đáng chú ý là dù biết Sherry là sản phẩm AI, không ít người vẫn sẵn sàng chi tiền để mua nội dung độc quyền.
Hiện tượng này cho thấy một mô hình kinh tế mới, nơi giá trị thị giác do AI tạo ra có thể chuyển hóa trực tiếp thành doanh thu.
Tuy nhiên, trào lưu “hot girl ảo” cũng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích về việc tạo ra chuẩn mực nhan sắc siêu thực và gây nhiễu nhận thức xã hội.
Bất chấp tranh cãi, sự bùng nổ của Sherry cho thấy ranh giới giữa con người thật và hình ảnh ảo đang ngày càng mờ nhạt trong kỷ nguyên số.
#hot girl ảo #AI #Sherry #trào lưu #kinh tế

