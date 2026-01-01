Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Top 5 laptop gaming 2025 đáng mua từ RTX 5050 đến 5090

Số hóa

Top 5 laptop gaming 2025 đáng mua từ RTX 5050 đến 5090

Thị trường laptop gaming 2025 bùng nổ với RTX 50-series và Core Ultra, mang đến 5 lựa chọn đáng tiền cho mọi nhu cầu game thủ.

Thiên Trang (TH)
Năm 2025 đánh dấu bước nhảy vọt của laptop gaming khi CPU Intel Core Ultra mới và GPU Nvidia RTX 50-series chính thức phổ cập.
Năm 2025 đánh dấu bước nhảy vọt của laptop gaming khi CPU Intel Core Ultra mới và GPU Nvidia RTX 50-series chính thức phổ cập.
Sau nhiều bài test game nặng như Cyberpunk 2077, giới chuyên gia đã chọn ra 5 mẫu laptop gaming đáng mua nhất năm nay.
Sau nhiều bài test game nặng như Cyberpunk 2077, giới chuyên gia đã chọn ra 5 mẫu laptop gaming đáng mua nhất năm nay.
Ở phân khúc cao cấp, Razer Blade 18 gây choáng với RTX 5090, Core Ultra 9 275HX và màn hình kép 4K 240Hz hoặc FHD 440Hz.
Ở phân khúc cao cấp, Razer Blade 18 gây choáng với RTX 5090, Core Ultra 9 275HX và màn hình kép 4K 240Hz hoặc FHD 440Hz.
Alienware 16 Area-51 là lựa chọn thay thế PC để bàn với RTX 5080, hiệu năng vượt trội và bàn phím cơ Cherry MX đầy khác biệt.
Alienware 16 Area-51 là lựa chọn thay thế PC để bàn với RTX 5080, hiệu năng vượt trội và bàn phím cơ Cherry MX đầy khác biệt.
Trong tầm giá khoảng 1.600 USD, Gigabyte Aorus 16X ghi điểm nhờ RTX 4070 tối ưu tốt, màn hình 165Hz và kết nối Wi-Fi 7 hiện đại.
Trong tầm giá khoảng 1.600 USD, Gigabyte Aorus 16X ghi điểm nhờ RTX 4070 tối ưu tốt, màn hình 165Hz và kết nối Wi-Fi 7 hiện đại.
Với người thường xuyên di chuyển, Triton 14 AI chỉ nặng 1,6 kg nhưng vẫn trang bị RTX 5070 và màn hình OLED chuẩn màu.
Với người thường xuyên di chuyển, Triton 14 AI chỉ nặng 1,6 kg nhưng vẫn trang bị RTX 5070 và màn hình OLED chuẩn màu.
Ở phân khúc phổ thông, MSI Katana 15 HX nổi bật khi mang RTX 5050 xuống mức giá dưới 1.000 USD.
Ở phân khúc phổ thông, MSI Katana 15 HX nổi bật khi mang RTX 5050 xuống mức giá dưới 1.000 USD.
Top 5 laptop gaming 2025 cho thấy ranh giới giữa laptop và PC chơi game đang mờ dần nhờ sức mạnh phần cứng thế hệ mới.
Top 5 laptop gaming 2025 cho thấy ranh giới giữa laptop và PC chơi game đang mờ dần nhờ sức mạnh phần cứng thế hệ mới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#laptop gaming #RTX 5090 #RTX 5050 #CPU Core Ultra #gaming 2025 #laptop cao cấp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT