Nvidia khẳng định chip AI dẫn trước Google một thế hệ

Số hóa

Nvidia khẳng định chip AI dẫn trước Google một thế hệ

Nvidia tự tin công nghệ chip Blackwell vượt trội TPU của Google, giữ vững vị thế thống trị AI.

Thiên Trang (TH)
Ngày 25/11, Nvidia tuyên bố công nghệ chip của họ vẫn đi trước toàn ngành một thế hệ.
Hãng khẳng định GPU Nvidia là nền tảng duy nhất có thể vận hành mọi mô hình AI toàn cầu.
Tuyên bố được đưa ra sau khi cổ phiếu Nvidia giảm 3% vì lo ngại cạnh tranh từ Google.
Meta được cho là đang cân nhắc sử dụng TPU của Google thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Nvidia.
Nvidia nhấn mạnh chip Blackwell linh hoạt, đa năng và mạnh mẽ hơn các dòng TPU chuyên dụng.
Hiện GPU Nvidia chiếm hơn 90% thị phần chip AI, nhưng TPU của Google ngày càng được chú ý.
Google không bán TPU thương mại, chỉ cung cấp qua dịch vụ đám mây Google Cloud.
CEO Jensen Huang tin rằng quy luật mở rộng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu chip Nvidia trong tương lai.
#Nvidia #AI #Blackwell #TPU #GPU

