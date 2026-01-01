Hà Nội

Camera AI giao thông lỗi khiến hàng nghìn tài xế bị phạt oan

Số hóa

Camera AI giao thông từng gây chấn động khi phạt oan hơn 2.000 tài xế, 626 người bị tước bằng vì lỗi hệ thống và nhận diện sai hành vi.

Thiên Trang (th)
Camera AI giao thông đang được nhiều quốc gia triển khai mạnh mẽ nhằm tự động hóa việc xử lý vi phạm và giảm tai nạn đường bộ.
Tuy nhiên tại Úc, đặc biệt là bang Queensland, lỗi phần mềm đã khiến khoảng 2.000 tài xế nhận thông báo phạt sai và 626 người bị tước bằng oan.
Sự cố không đến từ AI nhận diện hình ảnh mà xuất phát từ quy trình xử lý hậu kỳ áp dụng nhầm quy tắc nhân đôi điểm phạt.
Trước đó, New South Wales lại được xem là hình mẫu khi camera AI giúp giảm mạnh vi phạm dùng điện thoại và kéo tỷ lệ tử vong giao thông đi xuống rõ rệt.
Tại bang Victoria, AI từng nhầm hành động tài xế đặt tay lên tai hoặc vật thể tối màu trên đùi là đang cầm điện thoại, dẫn đến án phạt gây tranh cãi.
Ở Vương quốc Anh, lỗi đồng bộ giữa biển báo điện tử và camera tốc độ đã khiến hơn 36.000 trường hợp bị ghi nhận vi phạm sai.
Pháp dù sở hữu hệ thống camera hiện đại bậc nhất vẫn chưa dám phạt tự động lỗi điện thoại vì yêu cầu pháp lý về độ chính xác quá khắt khe.
Thực tế này cho thấy camera AI giao thông mang lại hiệu quả lớn, nhưng vẫn cần kiểm duyệt con người và cơ chế khiếu nại minh bạch để tránh phạt oan.
