YouTube 2025 vượt Hollywood, chi 100 tỷ USD cho creator

YouTube 2025 vượt Hollywood, chi 100 tỷ USD cho creator

Từ nền tảng video bên lề, YouTube đã chi hơn 100 tỷ USD cho nhà sáng tạo và đang tái định hình quyền lực của ngành giải trí toàn cầu.

Năm 2025, YouTube không còn là nền tảng video đơn thuần mà đã trở thành thế lực làm rung chuyển Hollywood.
Dữ liệu Nielsen cho thấy YouTube chiếm 11-13% tổng thời gian xem TV tại Mỹ, vượt Netflix và Disney trong nhiều tháng liên tiếp.
Việc người Mỹ xem YouTube chủ yếu trên TV từ năm 2024 đã biến nền tảng này thành một “kênh truyền hình” thực thụ trong phòng khách.
Cú sốc lớn nhất với Hollywood là việc lễ trao giải Oscar sẽ phát sóng độc quyền trên YouTube từ năm 2029, chấm dứt 50 năm gắn bó với ABC.
Trong khi Hollywood suy yếu vì phòng vé lao dốc, đình công và cắt cáp, YouTube lại tăng tốc nhờ mô hình kinh tế chia sẻ rủi ro với người sáng tạo.
Từ năm 2021 đến nay, YouTube đã chi trả hơn 100 tỷ USD cho creator, với doanh thu quảng cáo quý gần nhất đạt 10,3 tỷ USD.
Mô hình này tạo ra thế hệ “doanh nhân sáng tạo” mới, nơi những cái tên như MrBeast có sức ảnh hưởng vượt cả mạng truyền hình.
Khi quyền kiểm soát sự chú ý chuyển từ studio sang thuật toán và khán giả, YouTube đang trở thành trung tâm mới của ngành giải trí toàn cầu.
