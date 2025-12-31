Hà Nội

Bên trong nhà máy sở hữu 161 robot tự động hoàn toàn của Xiaomi

Số hóa

Xiaomi đã chính thức "giải mã" nhà máy thông minh sở hữu 161 robot tự hành, sản xuất 1 chiếc điều hòa chỉ trong 6,5 giây.

Tuệ Minh
Tại sự kiện ra mắt Xiaomi 17 Ultra tối ngày 25/12, bên cạnh tâm điểm về camera Leica, Xiaomi đã chính thức “giải mã” nhà máy thông minh thứ ba của mình. Đây là cơ sở chuyên sản xuất các thiết bị gia dụng lớn, đánh dấu bước tiến mới trong việc làm chủ hoàn toàn quy trình từ thiết kế đến sản xuất của Xiaomi.
Tiếp nối thành công của nhà máy sản xuất điện thoại và nhà máy ô tô, nhà máy gia dụng thông minh Xiaomi đặt tại Vũ Hán đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm nay. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là các xưởng đúc nhựa và gia công kim loại tấm đã đạt mức độ tự động hóa 100%.
Cơ sở này hoạt động theo mô hình “nhà máy không đèn” (black-light production), nơi máy móc tự vận hành hoàn toàn mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người trong các khâu thô. Theo ITHome, độ chính xác của các linh kiện được kiểm soát gắt gao với sai số chỉ vỏn vẹn ±0,05 mm.
Để tối ưu hóa việc vận chuyển, Xiaomi đã lắp đặt một hệ thống băng tải trên không dài tới 4,2 km, kết nối liền mạch 6 xưởng sản xuất lớn. Dưới mặt đất, đội quân gồm 161 robot di động tự hành (AMR) hoạt động liên tục, tự động né vật cản và đưa linh kiện đến đúng vị trí cần thiết.
Nhờ tỷ lệ logistics thông minh bao phủ đến 94%, nhà máy đã đạt được hiệu suất đáng kinh ngạc: Trung bình cứ mỗi 6,5 giây, một chiếc điều hòa thành phẩm lại rời khỏi dây chuyền.
Khác với quy trình truyền thống thường chỉ kiểm tra xác suất linh kiện, nhà máy của Xiaomi ứng dụng thị giác máy tính (AI Vision) để kiểm định 100% linh kiện cốt lõi.
Từ bo mạch chủ, cánh quạt cho đến dàn bay hơi và dàn ngưng tụ đều được camera độ phân giải cao quét qua. Kết hợp với mô hình AI xử lý tại biên (Edge AI), hệ thống có thể phát hiện những lỗi nhỏ nhất với tốc độ cực nhanh, đảm bảo mọi sản phẩm xuất xưởng đều đạt tiêu chuẩn cao nhất.
Tọa lạc tại Khu phát triển công nghệ cao Đông Hồ (Vũ Hán), nhà máy này còn gây kinh ngạc bởi tiến độ xây dựng “thần tốc”.
Theo đó, vào tháng 8/2024 Xiaomi ký kết dự án với đối tác xây dựng. Tháng 11/2024 chính thức khởi công. Sau đó họ cất nóc chỉ sau 2 tháng thi công vào tháng 1/2025.
Việc hoàn thiện vòng lặp khép kín từ khâu R&amp;D đến sản xuất giúp Xiaomi tối ưu chi phí và tăng khả năng cạnh tranh trong mảng điện máy, vốn là chiến lược trọng tâm của hãng trong giai đoạn tới.
Bên trong nhà máy tự động toàn những cánh tay robot của Xiaomi.
