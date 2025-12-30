Hà Nội

Những game từng “chiếm sóng” trang chủ Google năm 2025

Số hóa

Những game từng “chiếm sóng” trang chủ Google năm 2025

Năm 2025, Google Doodles mang loạt trò chơi thú vị lên trang chủ như Rắn Tết Ất Tỵ, Trăng bán nguyệt và PAC-MAN Halloween.

Trong năm 2025, Google tiếp tục gây chú ý khi đưa nhiều trò chơi tương tác đặc sắc lên trang chủ thông qua Google Doodles.
Trong năm 2025, Google tiếp tục gây chú ý khi đưa nhiều trò chơi tương tác đặc sắc lên trang chủ thông qua Google Doodles.
Nổi bật nhất là trò chơi Con Rắn chào mừng năm mới Ất Tỵ, ra mắt đúng mùng 1 Tết Âm lịch với lối chơi rắn săn mồi quen thuộc.
Nổi bật nhất là trò chơi Con Rắn chào mừng năm mới Ất Tỵ, ra mắt đúng mùng 1 Tết Âm lịch với lối chơi rắn săn mồi quen thuộc.
Doodle này được thiết kế như phong bao lì xì, tôn vinh hình tượng con rắn và ý nghĩa trưởng thành, sáng tạo trong văn hóa Á Đông.
Doodle này được thiết kế như phong bao lì xì, tôn vinh hình tượng con rắn và ý nghĩa trưởng thành, sáng tạo trong văn hóa Á Đông.
Bên cạnh đó, loạt trò chơi Sự trỗi dậy của trăng bán nguyệt tiếp tục xuất hiện định kỳ hàng tháng trong năm 2025.
Bên cạnh đó, loạt trò chơi Sự trỗi dậy của trăng bán nguyệt tiếp tục xuất hiện định kỳ hàng tháng trong năm 2025.
Trò chơi giúp người dùng tìm hiểu chu kỳ Mặt trăng thông qua cơ chế ghép thẻ bài đơn giản nhưng mang tính giáo dục cao.
Trò chơi giúp người dùng tìm hiểu chu kỳ Mặt trăng thông qua cơ chế ghép thẻ bài đơn giản nhưng mang tính giáo dục cao.
Mỗi phiên bản được Google cập nhật theo từng tháng với các chủ đề như Trăng Sói, Trăng Tuyết hay Trăng Hoa.
Mỗi phiên bản được Google cập nhật theo từng tháng với các chủ đề như Trăng Sói, Trăng Tuyết hay Trăng Hoa.
Dịp Halloween 2025, Google còn mang PAC-MAN trở lại trang chủ với phiên bản đặc biệt kỷ niệm 45 năm ra đời.
Dịp Halloween 2025, Google còn mang PAC-MAN trở lại trang chủ với phiên bản đặc biệt kỷ niệm 45 năm ra đời.
Sự kết hợp giữa giải trí, văn hóa và giáo dục tiếp tục giúp Google Doodles trở thành điểm nhấn quen thuộc với hàng triệu người dùng toàn cầu.
Sự kết hợp giữa giải trí, văn hóa và giáo dục tiếp tục giúp Google Doodles trở thành điểm nhấn quen thuộc với hàng triệu người dùng toàn cầu.
Thiên Trang (TH)
