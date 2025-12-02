Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chip AI dùng ánh sáng thay điện gây chấn động

Số hóa

Chip AI dùng ánh sáng thay điện gây chấn động

Các nhà khoa học công bố kiến trúc chip quang học mới, hứa hẹn mở đường cho trí tuệ nhân tạo tổng quát.

Thiên Trang (TH)
Các nhà khoa học vừa giới thiệu kiến trúc điện toán quang học mới thay thế hoàn toàn dòng điện bằng ánh sáng.
Các nhà khoa học vừa giới thiệu kiến trúc điện toán quang học mới thay thế hoàn toàn dòng điện bằng ánh sáng.
Công nghệ này hứa hẹn tạo ra bước đột phá trong huấn luyện và triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo.
Công nghệ này hứa hẹn tạo ra bước đột phá trong huấn luyện và triển khai mô hình trí tuệ nhân tạo.
Cốt lõi của AI là tensor, vốn giới hạn tốc độ xử lý và khả năng mở rộng của mô hình hiện nay.
Cốt lõi của AI là tensor, vốn giới hạn tốc độ xử lý và khả năng mở rộng của mô hình hiện nay.
Kiến trúc Parallel Optical Matrix Matrix Multiplication, hay POMMM, cho phép thực hiện nhiều phép toán tensor chỉ trong một xung laser.
Kiến trúc Parallel Optical Matrix Matrix Multiplication, hay POMMM, cho phép thực hiện nhiều phép toán tensor chỉ trong một xung laser.
Hệ thống mới có thể vượt tốc độ GPU hiện đại và giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng.
Hệ thống mới có thể vượt tốc độ GPU hiện đại và giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng.
Công trình được công bố trên Nature Photonics, mô tả nguyên mẫu chip quang học cùng thử nghiệm thực tế.
Công trình được công bố trên Nature Photonics, mô tả nguyên mẫu chip quang học cùng thử nghiệm thực tế.
Nhóm nghiên cứu kỳ vọng tích hợp POMMM vào chip quang tử, xử lý tác vụ AI ở mức điện năng cực thấp.
Nhóm nghiên cứu kỳ vọng tích hợp POMMM vào chip quang tử, xử lý tác vụ AI ở mức điện năng cực thấp.
Đây được xem là mảnh ghép phần cứng quan trọng, mở ra tương lai cho trí tuệ nhân tạo tổng quát.
Đây được xem là mảnh ghép phần cứng quan trọng, mở ra tương lai cho trí tuệ nhân tạo tổng quát.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#chip quang học #AI #POMMM #tensors #trí tuệ nhân tạo #công nghệ mới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT