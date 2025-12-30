Hà Nội

Nhân viên Samsung viết tay 600 bước DRAM tuồn sang Trung Quốc

Số hóa

Không USB, không email, bí mật công nghệ DRAM 10nm trị giá hàng nghìn tỷ won của Samsung đã bị tuồn ra Trung Quốc chỉ bằng… chữ viết tay.

Thiên Trang (TH)
Vụ rò rỉ công nghệ DRAM 10nm của Samsung gây chấn động khi bí mật không bị đánh cắp bằng USB hay email, mà bằng một cuốn sổ ghi tay.
Một nhà nghiên cứu cốt lõi đã âm thầm chép lại toàn bộ quy trình sản xuất DRAM gồm 600 bước, được xem là “xương sống” công nghệ của Samsung.
Các tài liệu PRP (Process Recipe Plan) tối mật này được ghi trong sổ tay công việc thông thường, dễ dàng qua mặt hệ thống an ninh điện tử nghiêm ngặt.
Cuốn sổ sau đó được chuyển cho cựu lãnh đạo Samsung đang làm việc tại CXMT, công ty bán dẫn chiến lược của Trung Quốc. (Ảnh: ChosunBiz)
Nhờ tài liệu rò rỉ và chiến lược tuyển dụng kỹ sư bài bản, CXMT chỉ mất 7 năm để phát triển DRAM DDR5 cấp 10nm.
Công tố Hàn Quốc xác định mức độ trùng khớp tài liệu lên tới 98,2%, thiệt hại cho Samsung có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ won.
Vụ việc cho thấy dù hệ thống bảo mật số có hiện đại đến đâu, yếu tố con người vẫn là mắt xích nguy hiểm nhất.
Đây là bài học đắt giá cho toàn ngành bán dẫn khi bí mật công nghệ tối thượng có thể bị đánh cắp bằng phương thức nguyên thủy nhất.
#Samsung #DRAM #rò rỉ công nghệ #bán dẫn #CXMT #an ninh công nghệ

