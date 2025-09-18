Hà Nội

Xã hội

Nước Hồ Tây có đủ để 'hồi sinh' sông Tô Lịch?

Việc tái sử dụng nước từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây (Hà Nội) giúp duy trì mực nước hồ ổn định suốt năm, sẵn sàng cung cấp bổ sung cho sông Tô Lịch khi cần.

Theo N. Huyền/Vietnamnet

Trao đổi với VietNamNet, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam – cho rằng để duy trì được hiện trạng này, Hà Nội cần tiếp tục bổ cập nước thường xuyên cho sông Tô Lịch.

Tuy nhiên, theo ông Nghiêm, vẫn còn nhiều băn khoăn về tính bền vững của giải pháp này, nhất là vào mùa khô khi mực nước Hồ Tây xuống thấp. Ông đặt vấn đề: liệu nguồn nước từ Hồ Tây có đủ để cung cấp cho sông Tô Lịch trong dài hạn và nếu chỉ trông chờ vào nguồn nước này, liệu dòng chảy có được duy trì ổn định hay không?

Ngoài ra, một số ý kiến cũng lo ngại về chất lượng nước Hồ Tây, vốn đã có dấu hiệu suy giảm trong những năm gần đây. Đặc biệt, vào thời điểm giao mùa, hồ thường xuất hiện tình trạng cá chết, làm dấy lên lo ngại rằng việc đưa nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch có thể không cải thiện được tình trạng ô nhiễm, thậm chí có nguy cơ gây tác dụng ngược.

Nguồn nước sau xử lý này được đánh giá là tương đối đáng kể. Thay vì xả thẳng ra sông Nhuệ như trước đây, việc tái sử dụng nguồn nước để bổ cập cho Hồ Tây được cho là cần thiết và mang lại nhiều lợi ích – đại diện Ban Quản lý khẳng định.

17.png
Hồ Tây luôn được bổ cập đủ nguồn nước nhằm đảm bảo khả năng dẫn nước về sông Tô Lịch. Ảnh: N. Huyền

Đầu tháng 2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao UBND quận Tây Hồ (cũ) xây dựng phương án sử dụng nguồn nước từ sông Hồng và nước sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây để bổ cập cho Hồ Tây (thông qua hồ trung gian là Hồ Sen). Từ đó, nguồn nước tiếp tục được dẫn về sông Tô Lịch.

Theo đại diện Ban Quản lý Hồ Tây, thực hiện chỉ đạo của thành phố, ngày 27/2, UBND quận Tây Hồ (cũ) đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đến ngày 30/8, hệ thống ống và van điều tiết đã được mở, đưa nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây vào bãi lọc trồng cây ngập nước tại Hồ Sen 1 để sơ lắng và tích trữ, trước khi bổ cập vào Hồ Tây khi cần thiết.

Vị này khẳng định, việc tái sử dụng nguồn nước sau xử lý giúp duy trì ổn định mực nước Hồ Tây. Khi mực nước được giữ ở mức phù hợp, hồ hoàn toàn có thể bổ cập cho sông Tô Lịch trong những thời điểm cần thiết, góp phần tạo dòng chảy lưu thông và cải thiện chất lượng nước trên sông.

Thực tế này cho thấy, nguồn nước từ Hồ Tây dẫn về sông Tô Lịch đã qua xử lý sơ bộ, giúp giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm, đồng thời thể hiện nỗ lực của thành phố trong việc cải thiện môi trường nước đô thị một cách bền vững.

Sẽ có nhiều nguồn nước bổ cập cho sông Tô Lịch

Song song với nguồn nước từ Hồ Tây, trước ngày 20/9, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội sẽ tiến hành bổ cập nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vào sông Tô Lịch, với lưu lượng khoảng 200.000m³/ngày đêm.

Như vậy, cùng với nguồn bổ cập từ Hồ Tây, nước đã qua xử lý từ Yên Xá sẽ góp phần duy trì dòng chảy liên tục trên sông Tô Lịch, với tổng lưu lượng khoảng 200.000m³/ngày đêm, giữ mực nước ổn định ở mức 3,5m.

Bên cạnh đó, ngày 30/7, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4010/QĐ-UBND, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với một doanh nghiệp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án bổ cập nước cho sông Tô Lịch. Trong báo cáo, đơn vị tư vấn cũng đã tính đến phương án lấy nước từ sông Hồng dẫn vào sông Tô Lịch thông qua cống Liên Mạc.

Những bước đi này được xem là giải pháp quan trọng trong lộ trình cải thiện chất lượng các con sông nội đô, đặc biệt là sông Tô Lịch – nơi đã chịu cảnh nước đen, ô nhiễm, bốc mùi kéo dài suốt nhiều năm qua.

vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nuoc-ho-tay-lieu-co-du-de-hoi-sinh-song-to-lich-2443624.html
#sông Tô Lịch #đưa nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch #phương án lấy nước từ sông Hồng dẫn vào sông Tô Lịch

Xã hội

Bất ngờ diện mạo mới của sông Tô Lịch dần xanh trong trở lại

Hình ảnh dòng sông Tô Lịch xanh trở lại, người dân thả cần câu cá cho thấy những thành quả bước đầu trong nỗ lực của Hà Nội đưa sông Tô Lịch hồi sinh bền vững.

to-lich-xanh-4.jpg
Dù nhiều ngày qua không mưa, mực nước xuống thấp và việc bổ cập từ Hồ Tây đã tạm dừng, nhưng dòng Tô Lịch với chiều dài hơn 14 km bắt đầu từ nút giao Hoàng Quốc Việt đến đập Thanh Liệt đã xanh trở lại.
to-lich-xanh-3.jpg
Ghi nhận của phóng viên, cho dù những ngày qua trời nắng, mực nước xuống thấp sông Tô Lịch không được bổ cập nước Hồ Tây nhưng dòng sông vẫn trong xanh.
Xã hội

Đập tràn giữ nước trên sông Tô Lịch có kiến trúc 'lạ mắt'

Sau hơn 4 tháng thi công, đến nay công trình đập tràn giữ nước đầu tiên trên sông Tô Lịch đã hình thành.

Công trình đập tràn giữ nước đầu tiên trên sông Tô Lịch đã cơ bản xong phần xây lắp tại khu vực Cầu Quang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì). Để phục vụ dự án lấy nước sông Hồng vào sông Tô Lịch, UBND TP Hà Nội đã nhất trí giao cho các sở, ngành chuyên môn thực hiện dự án xây dựng 3 đập tràn để giữ nước trên sông.
Công trình đập tràn giữ nước đầu tiên trên sông Tô Lịch đã cơ bản xong phần xây lắp tại khu vực Cầu Quang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì). Để phục vụ dự án lấy nước sông Hồng vào sông Tô Lịch, UBND TP Hà Nội đã nhất trí giao cho các sở, ngành chuyên môn thực hiện dự án xây dựng 3 đập tràn để giữ nước trên sông.
3 đập tràn giữ nước được xác định ở các vị trí, gồm: Cầu Cót (Yên Hòa, Cầu Giấy), cầu Dậu (Linh Đàm, Hoàng Mai), cầu Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì).
3 đập tràn giữ nước được xác định ở các vị trí, gồm: Cầu Cót (Yên Hòa, Cầu Giấy), cầu Dậu (Linh Đàm, Hoàng Mai), cầu Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì).
Xã hội

Sông Tô Lịch được làm sạch để chuẩn bị 'khoác áo mới'

Sắp tới, Hà Nội sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch nhằm tạo cảnh quan cho dòng sông vốn đã bị ô nhiễm kéo dài.

UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

xây dựng công viên bên bờ sông tô lịch

