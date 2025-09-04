Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bất ngờ diện mạo mới của sông Tô Lịch dần xanh trong trở lại

Xã hội

Bất ngờ diện mạo mới của sông Tô Lịch dần xanh trong trở lại

Hình ảnh dòng sông Tô Lịch xanh trở lại, người dân thả cần câu cá cho thấy những thành quả bước đầu trong nỗ lực của Hà Nội đưa sông Tô Lịch hồi sinh bền vững.

Theo H.La/VOV.VN
Dù nhiều ngày qua không mưa, mực nước xuống thấp và việc bổ cập từ Hồ Tây đã tạm dừng, nhưng dòng Tô Lịch với chiều dài hơn 14 km bắt đầu từ nút giao Hoàng Quốc Việt đến đập Thanh Liệt đã xanh trở lại.
Dù nhiều ngày qua không mưa, mực nước xuống thấp và việc bổ cập từ Hồ Tây đã tạm dừng, nhưng dòng Tô Lịch với chiều dài hơn 14 km bắt đầu từ nút giao Hoàng Quốc Việt đến đập Thanh Liệt đã xanh trở lại.
Ghi nhận của phóng viên, cho dù những ngày qua trời nắng, mực nước xuống thấp sông Tô Lịch không được bổ cập nước Hồ Tây nhưng dòng sông vẫn trong xanh.
Ghi nhận của phóng viên, cho dù những ngày qua trời nắng, mực nước xuống thấp sông Tô Lịch không được bổ cập nước Hồ Tây nhưng dòng sông vẫn trong xanh.
Mặt nước phẳng lặng không còn đen kịt, có thể soi thấy bóng các vật ven bờ.
Mặt nước phẳng lặng không còn đen kịt, có thể soi thấy bóng các vật ven bờ.
Dòng sông phẳng lặng, cỏ cây ven sông xanh tốt
Dòng sông phẳng lặng, cỏ cây ven sông xanh tốt
Mực nước dù hạ thấp,nhưng sông không còn mùi hôi thối bốc lên.
Mực nước dù hạ thấp,nhưng sông không còn mùi hôi thối bốc lên.
Bất ngờ hơn khi chứng kiến người dân thả cần câu cá, dấu hiệu hồi sinh của dòng sông không còn là được gọi là "con sông chết"
Bất ngờ hơn khi chứng kiến người dân thả cần câu cá, dấu hiệu hồi sinh của dòng sông không còn là được gọi là "con sông chết"
Những bè thủy sinh giúp dòng nước không còn mùi hôi
Những bè thủy sinh giúp dòng nước không còn mùi hôi
Hai bên dòng là những băng rôn kêu gọi người dân giữ gìn vệ sinh môi trường dòng sông.
Hai bên dòng là những băng rôn kêu gọi người dân giữ gìn vệ sinh môi trường dòng sông.
Tuy nhiên, cống xả từ mương Nguyễn Khánh Toàn xuống dòng sông Tô Lịch nước đen xì.
Tuy nhiên, cống xả từ mương Nguyễn Khánh Toàn xuống dòng sông Tô Lịch nước đen xì.
Đường chạy, điểm tập thể dục của nhiều người dân bên dòng sông Tô Lịch tại đoạn đường Láng rất xanh, sạch, đẹp thể hiện diện mạo của một đô thị văn minh, hiện đại.
Đường chạy, điểm tập thể dục của nhiều người dân bên dòng sông Tô Lịch tại đoạn đường Láng rất xanh, sạch, đẹp thể hiện diện mạo của một đô thị văn minh, hiện đại.
Đoạn nhà ga đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông (ga Láng) đi qua sông Tô Lịch nước sông xanh trong.
Đoạn nhà ga đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông (ga Láng) đi qua sông Tô Lịch nước sông xanh trong.
Những nỗ lực cải tạo nạo vét dòng sông, thu gom nước thải bước đầu đã mang lại kết quả tích cực làm cho dòng sông Tô Lịch đã trong xanh trở lại. Những người dân nhà nhìn ra sông Tô Lịch cho biết, những ngày qua môi trường cải thiện rõ rệt không còn ngửi thấy mùi hôi thối từ dòng sông, hy vọng dòng sông mãi trong xanh.
Những nỗ lực cải tạo nạo vét dòng sông, thu gom nước thải bước đầu đã mang lại kết quả tích cực làm cho dòng sông Tô Lịch đã trong xanh trở lại. Những người dân nhà nhìn ra sông Tô Lịch cho biết, những ngày qua môi trường cải thiện rõ rệt không còn ngửi thấy mùi hôi thối từ dòng sông, hy vọng dòng sông mãi trong xanh.
Theo H.La/VOV.VN
#sông Tô Lịch trong xanh #nỗ lực hồi sinh sông Tô Lịch #bảo vệ môi trường Hà Nội #hồi sinh dòng sông Tô Lịch #quản lý nước thải sông Tô Lịch #giảm ô nhiễm sông Tô Lịch

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT