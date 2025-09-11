Sông Tô Lịch được làm sạch để chuẩn bị 'khoác áo mới'

Sắp tới, Hà Nội sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch nhằm tạo cảnh quan cho dòng sông vốn đã bị ô nhiễm kéo dài.

UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

xây dựng công viên bên bờ sông tô lịch

Theo đó, 8 dự án được khởi công dịp này bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2); Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và lễ công bố quy hoạch chi tiết ga C9, phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đoạn tuyến từ ga C8 đến ga C10, tỷ lệ 1/500, đồng thời gắn với khởi công Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nhóm Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Cùng với đó, thành phố khởi công các dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (hạng mục đường đầu cầu và 1 nhánh kết nối) thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên; Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu; Dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, Văn phòng UBND TP Hà Nội trước đó đã ban hành thông báo về kết luận của ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án thiết kế cải tạo sông Tô Lịch của một doanh nghiệp tư nhân.

Thời điểm đó, Hà Nội yêu cầu nghiên cứu kỹ hơn về bờ kè hai bên sông (khu vực nào mở rộng được, khu vực nào không) để tạo không gian có nhiều cảnh quan vừa cho phép mở rộng mặt nước sông Tô Lịch, đồng thời tạo quỹ đất phát triển công trình dịch vụ công cộng.

Sở Tài chính Hà Nội được giao nghiên cứu cơ chế triển khai đối với phương án cải tạo sông Tô Lịch (theo hướng áp dụng hình thức BT) để tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

nước sông tô lịch đang được xanh hoá

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, thời gian qua Ban quản lý dự án đã chỉ đạo thi công hoàn thành và hoàn trả mặt bằng cho 63 họng xả, đồng thời đã hoàn thành thu gom toàn bộ 245 họng xả trên sông Tô Lịch từ ngày 15/8/2025, bảo đảm thu gom triệt để nước thải về nhà máy để xử lý dọc sông Tô Lịch, vượt tiến độ so với Thành phố giao.

Ngày 10/7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có Giấy phép môi trường số 976/GPMT-SNNMT cho công suất 270.000m3/ngày đêm cho nhà máy, trong đó phê duyệt thời gian vận hành thử nghiệm bắt đầu từ ngày 1/8/2025. Nhà máy đang tăng công suất xử lý theo quy trình, đến nay đang xử lý ở công suất khoảng 200.000m3/ngày đêm, bảo đảm xử lý toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch.

Đối với hạng mục chỉnh trang hai bên bờ sông Tô Lịch, Ban quản lý dự án đã hoàn thành 19 vị trí thuộc các đoạn tuyến từ Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ - Lê Văn Lương) trong phạm vi được bàn giao của Ban và đã mời các bên kiểm tra bàn giao vào ngày 25/8/2025.

Đối với 3 hạng mục còn lại (gồm: Hạng mục xây dựng đập dâng (hạ lưu cầu Quang, phường Thanh Liệt); hạng mục dẫn nước sau xử lý từ Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000m3/ngày đêm bổ cập lại cho sông Tô Lịch; hạng mục xây dựng tuyến ống dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch), cơ bản khối lượng công việc đã hoàn thành trên 95% khối lượng công việc.

Tuy nhiên, do vừa qua có một số trận mưa lớn, bên cạnh đó phối hợp bảo đảm thoát nước chung cho Thành phố phục vụ Đại lễ diễu binh, diễu hành A80 nên phải dừng thi công khoảng 3 tuần.

Sau ngày 2/9/2025, các công việc còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện với tiến độ. Cụ thể, trước ngày 10/9/2025, sẽ dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch; trước ngày 20/9/2025, hoàn thành đập dâng và dẫn nước sau xử lý từ Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá bổ cập lại cho sông Tô Lịch với lưu lượng trước mắt 200.000m3/ngày đêm và tăng dần bảo đảm công suất 270.000m3/ngày đêm của nhà máy.

Về chất lượng nước trên sông Tô Lịch, sau khi dừng xả nước hồ Tây về sông Tô Lịch vào ngày 3/9/2025, sông Tô Lịch đang tạm thời duy trì ở mực nước thấp (khoảng +3.0m) nhờ vận hành cửa phai tại đập dâng ở Cầu Quang để bảo đảm thoát nước cho Thành phố do đang trong mùa mưa.

Mặc dù hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa vận hành với đầy đủ các chức năng nhưng qua kiểm tra thực tế, cơ bản nước trên sông Tô Lịch đã được cải thiện đáng kể, trong đó có một số vị trí có thể nhìn thấy đáy.

Hiện nay do một số công trình đang thi công hoàn thiện đoạn cầu mới (khu vực Ngã Tư sở) nên tạm thời đang dẫn dòng nước thải ra sông nên nước trên sông cục bộ tại vị trí và có màu đen hơn so với các khu vực khác. Việc này theo tiến độ cũng sẽ được xử lý dứt điểm trong tháng 9.

Tuy nhiên, người dân cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt lớn giữa khu vực nước đã được thu gom và khu vực nước đang có nước thải.

