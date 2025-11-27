Hà Nội

Xã hội

Nữ sinh lớp 9 ở Quảng trị tử vong sau tiết học thể dục

Sau khi bị ngất trong giờ học thể dục, em V.T.L.Đ (học sinh lớp 9 Trường THCS Quảng Xuân, tỉnh Quảng Trị) được đưa đi cấp cứu, nhưng em đã không qua khỏi.

Hạo Nhiên

Ngày 27/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Quảng Trị) xác nhận, có một em học sinh được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện vào ngày 26/11, nhưng không may đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 26/11, trong tiết học thể dục, em V.T.L.Đ (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Quảng Xuân, xã Quảng Trạch) tập chạy thể dục. Quá trình chạy được vài chục mét thì em Đ. bắt đầu mệt và chuyển sang trạng thái đi bộ. Một lúc sau, em Đ. ngất và ngã xuống.

gia-dinh-lo-hau-su-cho-nu-sinh-lop-9-tu-vong-sau-khi-chay-bo-trong-tiet-the-duc.jpg
Gia đình tổ chức tang lễ cho học sinh xấu số.

Phát hiện sự việc, giáo viên đã nhanh chóng đưa em đến Trạm Y tế xã Quảng Trạch và chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, nhưng em không qua khỏi.

Ngay sau đó, chính quyền xã Quảng Trạch và Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Xuân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

