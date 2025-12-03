Nữ quái 'sa lưới' khi trở về thăm quê

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đường Ngọc Như (Hà Tĩnh) đã đổi quốc tịch Lào, thay thông tin cá nhân, cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè.

Ngày 03/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đường Ngọc Như (SN 1983, quê quán: xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh) do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM ra quyết định truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2016, trong một lần đến nhà bạn chơi tại quận Phú Nhuận (TP HCM) do thiếu tiền tiêu xài, Đường Ngọc Như đã lấy trộm laptop của bạn rồi đem đi bán.

Ảnh minh hoạ.

Sau đó, Đường Ngọc Như đã bị Công an quận Phú Nhuận bắt giữ, khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Do lo sợ phải ngồi tù, khoảng đầu năm 2017, Như đã bỏ trốn khỏi địa phương sang Lào để sinh sống. Tại đây, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Như đã đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành Thipphaphone và cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.

Sau nhiều năm trốn nã, ngày 30/11, Đường Ngọc Như bị lực lương Công an phát hiện, bắt giữ khi trở về quê nhà tại xã Gia Hanh (Hà Tĩnh).

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất thủ tục để bàn giao đối tượng cho Công an TP HCM xử lý theo quy định pháp luật.

