Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt 'nóng' 2 đối tượng trộm xe máy ở Cần Thơ

Lợi dụng sơ hở của người dân, Thạch Nguyễn Hồng H. và Nguyễn Quốc K. đã lén lút lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 1/12, thông tin từ Công an xã Cù Lao Dung (TP Cần thơ) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 28/11, Công an xã Cù Lao Dung tiếp nhận được trình báo của ông N.V.L (ngụ địa phương), về việc gia đình ông bị mất 01 chiếc xe máy mang BKS: 83L1-0914 tại nhà con rể thuộc ấp An Nghiệp, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ.

image-20251201104652-1.jpg
Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Nhận được tin báo, Công an xã Cù Lao Dung nhanh chóng vào cuộc xác minh, phối hợp truy bắt đối tượng gây án.

Đến 8h ngày 29/11, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 02 đối tượng, gồm: Thạch Nguyễn Hồng H. (SN 16/5/2009, nơi thường trú: ấp An Quới, xã Cù Lao Dung) và Nguyễn Quốc K. SN: 02/9/2010, nơi thường trú: Khu phố Tân Nguyên, Phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #TP Cần Thơ #đối tượng #trộm xe máy #đạo chích #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Kẻ trộm xe máy ở Đồng Tháp 'sa lưới'

Phát hiện xe máy của người dân dựng ở lề đường, Nguyễn Anh Trung (tỉnh Đồng Tháp) đã lén lấy trộm, đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Trung (ngụ xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 20h30, ngày 23/10, do đường bị ngập nước nên ông Huỳnh Minh Hoàng (ngụ tại ấp 3, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp) để xe máy ở ngoài đường bê tông cách nhà khoảng 30m.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng trộm xe máy ở An Giang

Lợi dụng sở của người dân, 2 đối tượng đã lén lút lấy trộm xe mô tô rồi mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 22/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Nam (SN 2002, trú tại khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 11/10, Công an phường Thới Sơn (tỉnh An Giang) nhận được tin báo của ông Nguyễn Thanh H. (phường Thới Sơn) về việc phát hiện nghi phạm trộm xe mô tô.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt chủ quán cùng nhiều nhân viên liên quan nhiều sai phạm tại Karaoke Monaza

Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm tại quán Karaoke Monaza.

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm tại quán Karaoke Monaza. Trước đó, khoảng 1h ngày 18/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra cơ sở Karaoke Monaza có địa chỉ tại 194 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa do Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm"; SN: 1977; thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) làm chủ.

download.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới