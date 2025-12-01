Bắt 'nóng' 2 đối tượng trộm xe máy ở Cần Thơ

Lợi dụng sơ hở của người dân, Thạch Nguyễn Hồng H. và Nguyễn Quốc K. đã lén lút lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 1/12, thông tin từ Công an xã Cù Lao Dung (TP Cần thơ) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 28/11, Công an xã Cù Lao Dung tiếp nhận được trình báo của ông N.V.L (ngụ địa phương), về việc gia đình ông bị mất 01 chiếc xe máy mang BKS: 83L1-0914 tại nhà con rể thuộc ấp An Nghiệp, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ.

Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Nhận được tin báo, Công an xã Cù Lao Dung nhanh chóng vào cuộc xác minh, phối hợp truy bắt đối tượng gây án.

Đến 8h ngày 29/11, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 02 đối tượng, gồm: Thạch Nguyễn Hồng H. (SN 16/5/2009, nơi thường trú: ấp An Quới, xã Cù Lao Dung) và Nguyễn Quốc K. SN: 02/9/2010, nơi thường trú: Khu phố Tân Nguyên, Phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

