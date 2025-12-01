Đột kích sới gà, bắt giữ 26 đối tượng ở An Giang

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa đột kích sới gà quy mô lớn tại xã Vĩnh Tuy, bắt 26 người tham gia, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 1/12, thông tin từ Công an xã Vĩnh Tuy (An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại ấp Vĩnh Hùng, tạm giữ 26 đối tượng, cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc tại ấp Vĩnh Hùng (xã Vĩnh Tuy) xuất hiện nhóm người tụ tập đá gà gây mất an ninh trật tự, Công an xã Vĩnh Tuy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tổ chức lực lượng triệt xóa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt 26 đối tượng, thu giữ gần 9 triệu đồng, 18 con gà trống, 05 cặp cựa kim loại cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

